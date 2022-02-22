Пушилин заявил об отсутствии информации по отказу Киева от наступления

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в эфире YouТube-канала Соловьев-live, что на данный момент он не обладает информацией о том, что в Киеве отказались от планов о наступлении на Донбасс. Пока, по его словам, в столице Украины «сейчас истерика». При этом Пушилин выразил уверенность в возможности России обеспечить безопасность в регионе.

Лидер республики также подчеркнул, что в ДНР амцуниция и снаряжение имеется в достатке, хватит на всех.

Сейчас (для ДНР после признания РФ — NEWS.ru) самым актуальным является является, конечно, оборона, — сообщил руководитель республики.

Ситуация в Добнассе продолжает оставаться сложной, в первую очередь для безопасности жителей. Их власти республики продолжают эвакуировать, подчеркнул глава ДНР.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин ранее подписал указ о «добровольной мобилизации» в республике мужчин в возрасте старше 55 лет. Незадолго до этого аналогичный документ подписал и глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

Всеобщая мобилизация была объявлена в самопровозглашённой Донецкой народной республике. Украинские войска ведут обстрелы населённых пунктов республики из различных видов вооружения.