Пушилин: добровольцы из США готовы встать на защиту Донбасса

Свыше 20 тысяч добровольцев выразили готовность принять участие в украинской спецоперации ВС РФ на стороне Донбасса, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьёв Live». Он отметил, что список стран, откуда готовы прибыть на помощь, достаточно обширный, при этом часть из желающих — выходцы из США.

Сейчас на месте справляемся своими силами при огневой поддержке России. Добровольцев сейчас более 20 тысяч — это те, кто попали в центральный аппарат наш непосредственно для того, чтобы можно было обратиться, когда понадобится, за их поддержкой, — пояснил Пушилин.

По его словам, операция в Донбассе завершится «в очень обозримом будущем», затем начнётся восстановление. Глава республики добавил, что территория ДНР достаточно крупная по меркам европейских государств, более того, имеется выход к морю.

Ранее Денис Пушилин также отказался от помощи добровольцев по освобождению республики. Он заявил, что военные при поддержке ВС РФ могут самостоятельно справиться с поставленными задачами.