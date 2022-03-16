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Пушилин: добровольцы из США готовы встать на защиту Донбасса

Глава ДНР Пушилин сообщил о 20 тысячах добровольцев, готовых приехать на помощь Донбассу
12:47, 16 марта 2022
Пушилин: добровольцы из США готовы встать на защиту Донбасса Фото: unsplash.com
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Свыше 20 тысяч добровольцев выразили готовность принять участие в украинской спецоперации ВС РФ на стороне Донбасса, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьёв Live». Он отметил, что список стран, откуда готовы прибыть на помощь, достаточно обширный, при этом часть из желающих — выходцы из США.

Сейчас на месте справляемся своими силами при огневой поддержке России. Добровольцев сейчас более 20 тысяч — это те, кто попали в центральный аппарат наш непосредственно для того, чтобы можно было обратиться, когда понадобится, за их поддержкой, — пояснил Пушилин.

По его словам, операция в Донбассе завершится «в очень обозримом будущем», затем начнётся восстановление. Глава республики добавил, что территория ДНР достаточно крупная по меркам европейских государств, более того, имеется выход к морю.

Ранее Денис Пушилин также отказался от помощи добровольцев по освобождению республики. Он заявил, что военные при поддержке ВС РФ могут самостоятельно справиться с поставленными задачами.

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