Воля и Пугачёва: биржа кандидатов в действии

Активист движений автомобилистов и ОНФ Вячеслав Лысаков, избранный в Госдуму при поддержке «Единой России», недавно за дерзкие комментарии в Telegram был из неё исключён. Теперь же он вслух рассуждает, от какой партии мог бы баллотироваться на будущих думских выборах, раз уж с прежними своими покровителями, что называется, горшок разбил. Собственно, этот пример не самого известного в политике персонажа крайне показателен. Какие уж тут принципы: сегодня единоросс, а завтра — убеждённый коммунист. Во всяком случае, до очередных избирательных кампаний.

У нас ведь по-прежнему полагают, что избиратель, особенно из глубинки, не знавший фронды больших городов, неизменно голосует не разумом, а сердцем. А потому, дескать, рядовой обладатель избирательного голоса не тратит времени на чтение предвыборных программ, не вникает в прежние позиции предложенных кандидатов и абсолютно подвержен очарованию лиц, знакомых по телеэкрану. Во всяком случае, в этом явно уверены те самые «кукловоды», организаторы предвыборных кампаний, которые уже вовсю занимаются подбором кандидатов в очередную Госдуму. С другой стороны, и так называемые медийные персоны как бы выходят на кандидатскую биржу, активно намекая, что, в принципе, не прочь поучаствовать в выборах, но пока не решили для себя, какую партию осчастливить своим присутствием. Впрочем, это отнюдь не значит, что они скрупулезно изучают партийные позиции по ключевым вопросам. Тем более что для персон светских даже игра в выборы — это ещё и бесплатный пиар.

Владимир Меньшов Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Поэтому через массмедиа, не говоря уже об Интернете, информационное пространство насыщается звонкими именами потенциальных выдвиженцев. Тут и Анатолий Вассерман, не так давно получивший российское гражданство, и режиссёр Владимир Меньшов, достигший уже преклонного возраста, и бывшая американская узница Мария Бутина, и дамы полусвета, прошедшие школу «Дома-2», и даже Алла Пугачёва с комиком Павлом Волей. И многие другие. Да и как же может быть иначе, если даже партия власти ставит целью освежить состав своей фракции не то на 50, не то на все 70 процентов. И получается, что, с одной стороны, велик запрос на свежие лица, никак не связанные, например, с пенсионной реформой. А с другой, с медийными персонами куда проще и дешевле работать: их не надо представлять избирателю с нуля, а личная встреча с ними для провинциального избирателя — вообще праздник. Но это, повторимся, если исходить из того постулата, что электорат не воспринимает кандидатов как своих доверенных людей, готовых бороться за его конкретные и очень приземлённые интересы, а сами выборы для него — фарс, карнавал, спектакль. Особенно если всё предвыборное действо сопровождается бесплатными концертами, играми массовиков-затейников и широкими распродажами.

Правда, уже сейчас могут возникнуть вопросы к той же эстрадной примадонне, которая активно (и говорят, не бескорыстно) поддерживала «Гражданскую платформу» миллиардера Михаила Прохорова, а теперь вдруг решит баллотироваться, например, от «Справедливой России», которая в чём-то антипод её прежнему политическому увлечению. Да и как поступить с её, как утверждают, паспортом Республики Кипр. Или опять было бы заявлено, что нет инструментов проверить такое двурушничество. Или взять того же понаторевшего в специфических дебатах Павла Волю. Буквально на днях ТНТ предпочёл стереть из своего архива выпусков Comedy Club шутку комика о некоем замке на юге. У себя-то стёрли, но «Интернет всё помнит».

Со звёздами тоже ой как не просто. Да и эффект их привлечения зачастую далёк от ожидаемого. К примеру, приход Сергея Шнурова (Шнура) в Партию Роста винозаводчика Бориса Титова явно не повысил её привлекательности. Хотя и создал белый шум вокруг этой структуры.

Так что, надёжнее и справедливее привлекать в Госдуму тех же врачей, прошедших «красную зону». Говорят, что вообще в новом составе нижней палаты может возникнуть своеобразная надпартийная фракция людей в белых халатах, что для нас куда полезнее появления на Охотном Ряду очередного светского салона.