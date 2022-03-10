Публицист Кот: западные кураторы требуют от Зеленского эскалации конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский выполняет требования западных кураторов, чтобы сохранить свои зарубежные активы, заявил публицист Юрий Кот. По его словам, последние указы лидера Украины могут привести к гражданской войне, пишут «Народные Новости».



Его основные активы там: 1,2 млрд в западных банках, недвижимость в Британии, Америке. У него много всего. С другой стороны, данное решение, продиктовано не столько Зеленским, сколько его кураторами. Они требуют от него всё новых и новых шагов для эскалации конфликта. Руководствуясь именно этим решением, оголтелые нацисты пойдут штурмом на наши посольства, будут отбирать дома у всех, кого посчитают русскими. Всё это шаги к тотальной гражданской войне внутри Украины, — заверил Кот.

По его мнению, раньше Зеленский и его соратники могли скрывать свои националистические убеждения, прикрываясь принципами гуманизма и демократии. Сейчас же, по мнению публициста, Россия воюет не просто с националистами, а с «богоборцами». Он убеждён, что задача России заключается в избавлении мира от этих националистов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские националисты звонят родственникам российских военнослужащих с угрозами. По его словам, неонацисты «ослабли морально и физически», поскольку «принялись за самые мерзкие и низкие фашистские методы».

