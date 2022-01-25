Психотерапевт оценил жесты и мимику Назарбаева в обращении к народу

Жесты бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в обращении к народу соответствуют его словам, заявил психотерапевт Сергей Нурисламов. Он порекомендовал наблюдать за происходящим дальше и не искать скрытого смысла в словах политика, пишет Pravda.Ru.

Здесь бы я не искал пока никакого подковёрного смысла, двойного стандарта, невербального обращения к нации или к зрителям. Я бы просто наблюдал за происходящим дальше, не обращая внимания на эмоции, на жесты. Потому что, на самом деле, когда ты уходишь, уходя — уходи, — подчеркнул Нурисламов.

Вместе с этим он обратил внимание на то, что экс-лидер Казахстана говорил на казахском языке с большим темпом, но меньше жестикулировал. При этом на русском языке Назарбаев говорил медленнее, пытаясь более ясно донести свою мысль.

Ранее Назарбаев выступил в прямом эфире с обращением к гражданам страны. Он заявил, что в настоящее время находится на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал. При этом Назарбаев опроверг слухи о конфликте в политической элите страны.

По его словам, январские события потрясли всю страну, но стали уроком. Он отметил, что необходимо выяснить, кто стоит за организацией погромов и убийств в стране, чем и будет заниматься следствие в ближайшее время.