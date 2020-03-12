https://static.news.ru/photo/12833210-6455-11ea-9812-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеканал НТВ выпустил программу «Место встречи», в котором обсуждалось «обнуление» президентских сроков Владимира Путина, позволяющее ему снова занять этот пост. В эфире шоу психолог и политолог Наталья Шавшукова обвинила действующего главу государства в госперевороте.

По её словам, у Путина профессиональная деформация личности — он «врос» в своё кресло.

Он совершенно очевидно не собирается уходить. Мне очень не хочется идти на улицу. Я человек мирный. <...> Но сейчас я боюсь, что президент Путин своими действиями провоцирует революцию, — сказала она.

Эксперт назвала происходящее сейчас в стране государственным переворотом в прямом эфире. Ролик опубликован на YouTube.

Государственный переворот — это то, что сделал Путин. А то, что голосование [22 апреля по поправкам в Конституцию] нелегитимное, я думаю, все это понимают. <...> Голосование «нет» становится долгом каждого гражданина Российской Федерации, — подчеркнула она.

После такого высказывания её перестали приглашать на передачу. Она рассказала «МБХ-Медиа», что приглашение на эфир 11 марта аннулировали ещё 10 марта — в день выхода выпуска с её высказыванием.

Как писал NEWS.ru, инициатива депутата Государственной думы Валентины Терешковой предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (сейчас идёт его четвёртый по счёту срок). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства Владимир Путин во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в ГД депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий. Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против «обнуления» сроков Путина.