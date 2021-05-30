Психиатр объяснил повышенное внимание Джо Байдена к молодым женщинам

https://static.news.ru/photo/d8cb84b6-c149-11eb-a0b7-96000091f725_660.jpg Фото: Boris Berenberg/The Photo Access/Global Look Press

Президент США Джо Байден является демократом только на словах. На деле же он ведёт себя как типичный консерватор и традиционалист. Так прокомментировал психиатр, бывший сотрудник института Сербского Виктор Ханыков повышенный интерес главы Белого дома к девушкам и девочкам.

Действующий президент США воспитан в те времена, когда в Америке был культ семьи, отмечает эксперт.

Вызывает сомнение, что Байден испытывает сексуальное влечение к молодым особам. Это больше похоже на типичную американскую черту — всячески демонстрировать поддержку молодого поколения. Он делает на это ставку, — уверен психиатр.

Эксперт добавил, что аналогичным образом вёл себя Иосиф Сталин. Российский президент Владимир Путин также не раз демонстрировал на публике нежные чувства к детям.

В Twitter канадского онлайн-журнала The Post Millennial было размещено видео, где Байден отвлекается от выступления на военной базе в Вирджинии и обращается к маленькой девочке. Это был не первый случай, когда он оказывает знаки внимания несовершеннолетним и молодым девушкам на публике. В 2017 году в Сеть попала видеозапись, как бывший вице-президент Байден поцеловал в щёку выпускницу Государственного университета Морган.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Белого дома в ходе встречи с военными встал на одно колено. Сделал он это для того, чтобы его сфотографировали представители прессы, которые находились на этом мероприятии. После того как фото было сделано, политик продолжил общаться с окружающими, делая вид, что ничего не произошло.