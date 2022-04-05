Псаки: США не видят возможности исключить Россию из СБ ООН

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США разделяет фрустрацию Зеленского, но не видит возможности исключить Россию из состава Совбеза ООН. Об этом официальный представитель Белого дома сообщила на брифинге, пишет ТАСС.

Так Псаки прокомментировала недовольство президента Украины Владимира Зеленского тем, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН и имеет право на вето.

Думаю, он, очевидно, говорил <...> о своём разочаровании, которое мы разделяем, тем, что Россия является постоянным членом СБ ООН. Мы не видим возможности изменения этого, — сказала пресс-секретарь администрации США.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что СБ ООН следует или самораспуститься или исключить из своего состава Россию. Об этом глава украинского государства сказал во время своего доклада. Однако украинский лидер упрекнул ООН в непонимании, как это сделать.

Ранее на этом же заседании Зеленский призвал реформировать Всемирную организацию. Он заявил, что это необходимо сделать, поскольку Россия хочет превратить Украину в «молчаливых рабов».