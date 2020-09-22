«Провокация не удалась»: Навальный ответил на версию, что сам принял яд

https://static.news.ru/photo/61fef51a-fd0a-11ea-bef3-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Политик Алексей Навальный прокомментировал версию его отравления, согласно которой он мог сам принять яд. Оппозиционер иронично назвал это предположение «хорошим».

Он в шутку написал в своём Instagram, что такая версия заслуживает пристального изучения.

Сварил на кухне «Новичок». Тихо отхлебнул из фляжки в самолёте. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать, — подчеркнул он.

Конечной целью плана в данном случае являлась бы смерть в омской больнице. Тогда патологоанатомы смогли бы в качестве причины смерти написать «пожил достаточно».

Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась! — заключил политик.

Накануне газета Le Monde сообщила, что президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном презрительно говорил об Алексее Навальном и допустил, что он мог сам принять яд. При этом французский лидер сразу отверг эту версию.

20 августа Алексей Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере. Как сообщили соратники оппозиционера, именно эта тара была передана в немецкую лабораторию, писал NEWS.ru.