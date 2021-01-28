Противники Навального нашли довод против фильма о «дворце Путина»

https://static.news.ru/photo/3e145ff2-6185-11eb-96e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сторонники идеи о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный является агентом западных спецслужб, нашли довод в пользу своей теории. Они утверждают, что нашумевший фильм-расследование о «дворце Путина» под Геленджиком не что иное, как коммерческий заказ, который политик отработал.

В качестве подтверждения этой версии они приводят пост в Facebook-аккаунте крупного англоязычного журнала The Economist с анонсом статьи о фильме Навального на сайте издания. В скриншоте, который распространяют Telegram-каналы и ряд СМИ, в шапке публикации стоит пометка «Реклама», пишет «Взгляд».

Утверждается, что это сделано в качестве меры предосторожности, чтобы британские власти «не придрались в случае проверки». Так делают в случае проплаченных статей. Из этого противники Навального делают вывод, что если статья в крупном издании кем-то оплачена, то и само расследование оппозиционера сделано не бескорыстно.

Когда именно и кем был сделан скриншот, доподлинно неизвестно. При этом в аккаунте The Economist пометка «Реклама» отсутствует. Вместо неё в этом месте указано время публикации поста. В скриншоте таких данных нет, что является нехарактерным. Это возможно в том случае, если автор изображения увидел публикацию в рамках её таргетированного продвижения со стороны самой редакции, не будучи при этом подписанным на аккаунт издания. Зачастую крупные СМИ продвигают таким образом наиболее важные, по их мнению, материалы, привлекая на свои страницы максимально возможное количество посетителей. Таким образом, между изданиями идёт борьба за читателя — чтобы тот прочитал важную информацию не у конкурентов.

Российский Геленджик оказался в центре внимания международной общественности после публикации фильма-расследования оппозиционера Алексея Навального, где утверждается, что роскошный особняк в окрестностях Геленджика опосредованно принадлежит президенту Владимиру Путину. Этот объект получил в народе нарицательное наименование «дворец Путина». По данным Навального, над объектом установлена бесполётная зона, а охраняют его сотрудники ФСО, ФСБ и пограничники.

Впервые о строительстве поместья в районе мыса Идокопас под Геленджиком стало известно в 2010 году из открытого письма бизнесмена из Санкт-Петербурга Сергея Колесникова. Тогда было заявлено, что номинально зданием владеет предприниматель Николай Шамалов. Через несколько месяцев после публикации письма владельцем имения стал бизнесмен Александр Пономаренко. Тот, впрочем, заявил, что уже пять лет не имеет отношения к этому проекту.

В расследовании Навального утверждается, что здание было построено за счёт денежных вливаний от структур, принадлежащих крупным бизнесменам, а на самом деле особняк принадлежит окружению Путина.

Как заявил сам президент России, ничего из показанного в фильме-расследовании, ему не принадлежит. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал публикацию чушью. По его словам, здание является собственностью некоего предпринимателя либо группы бизнесменов, однако счёл некорректным называть их имена.

В Федеральной службе охраны между тем утверждают, что на территории Геленджика и в прилегающих к нему районах нет объектов ведении ФСО. Федеральная служба безопасности, в свою очередь, объяснила наличие бесполётной зоны возросшей разведывательной активностью со стороны НАТО к территории. В ведомстве пояснили, что в том районе расположена застава погрануправления ФСБ, сообщал NEWS.ru.