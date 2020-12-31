Противникам Деда Мороза на Украине предложили плохого Санту

https://static.news.ru/photo/5fff034c-4c1d-11eb-854c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Columbia Pictures Corporation/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв раскритиковал негативные публикации украинских СМИ в адрес Деда Мороза. Он пожелал тем, кто против знаменитого сказочного персонажа, познакомиться с плохим Сантой — героем одноимённых голливудских комедий. Его роль исполнил американский актёр Билли Боб Торнтон. В ленте новогодний волшебник не брезговал алкоголем и участием в сомнительных авантюрах.

Накануне портал «Страна.ua» опубликовал подборку негативных комментариев в СМИ Незалежной и социальных сетях в адрес Деда Мороза. Выяснилось, что многие видят в символе Нового года напоминание о сталинских репрессиях, а некоторые сравнивали его с языческим идолом.

Киевские власти уже не знают, как извернуться, как расстелиться, как поцеловать сапоги, каблуки и пятки своим западным покровителям. Теперь им не понравился Дед Мороз. А Мороз Иванович, между прочим, сказочный персонаж, известный с середины XIX века, когда подавляющая часть современной Украины была Россией, — цитирует Свищёва РИА Новости.

Тем не менее политик поздравил «нормальных жителей соседней братской страны с Новым годом» и пожелал им хороших подарков от Деда Мороза.

Накануне глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов дал совет президенту Украины Владимиру Зеленскому, который заявил, что Крым является частью Незалежной, помнить строчку из песни Аллы Пугачёвой о том, что «жизнь невозможно повернуть назад».

Бывший юморист в своём новогоднем обращении отметил, что хочет написать на пляже в Ялте, что полуостров принадлежит его стране, не в Интернете. Он также попросил Донбасс и Крым (живут по московскому времени) перевести часы назад и быть вместе с Киевом.

Руководитель комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк счёл смешным желание главы Украины Владимира Зеленского оставить на пляже в Ялте надпись о том, что полуостров принадлежит Незалежной. По его словам, данную тему давно не поднимают и в США, и в Европе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы Наталья Поклонская припомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому его слова о Крыме, сказанные в одной из его пародий в 2014 году. В миниатюре будущий лидер Незалежной, изображая Петра Порошенко, возглавлявшего тогда страну, поздравляет народ с Новым годом и обещает вернуть Крым.