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Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия выразил обеспокоенность после публикации скандальных аудиозаписей с переговоров в кабинете украинского премьер-министра Алексея Гончарука. По его словам, сведения, которые обсуждались на совещании, касаются национальной безопасности.

Если это произошло в кабинете совещаний премьера и там кто-то может записывать, то это большая опасность. Мы же не знаем, кто записывает: частная компания может записывать в кабинете премьера или...