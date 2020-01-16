Никто из депутатов Госдумы не проголосовал против кандидатуры Михаила Мишустина на пост главы правительства. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Сегодняшнее голосование отличается от предыдущих тем, что есть, кто воздержался, но нет тех, кто против, — цитирует его ТАСС.
Володин отметил, подобная ситуация наблюдается в Госдуме впервые с 1996 года.
По мнению спикера, итоги голосования обусловлены надеждой парламентариев на реализацию новым правительством послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, улучшение жизни людей и рост экономики.
Кандидатуру Мишустина поддержали 383 депутата Думы, ещё 41 воздержался.
Как ранее писал NEWS.ru, фракция КПРФ решила воздержаться от голосования. Лидер партии Геннадий Зюганов объяснил это тем, что пока неясны состав нового кабмина и его программа.