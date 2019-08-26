В отношении экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова возбудили новое уголовное дело. Его подозревают в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Об этом News.ru сообщил его адвокат Александр Аснис.
По версии следствия, Абызов, в нарушение запрета, наложенного на него как члена правительства России, в 2018 году лично и через доверенных лиц осуществлял предпринимательскую деятельность, — сказал он.
Аснис обратил внимание, что описанные в новом постановлении обстоятельства не относятся к событиям 2011–2014 годов, которые являются предметом первого уголовного дела о мошенничестве и создании преступного сообщества.
Аснис уточняет, что обвинение Абызову ещё не предъявлено и защита планирует обжаловать возбуждение уголовного дела.
ФСБ задержала Абызова 26 марта 2019 года. Ему инкриминируют создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, экс-министр с соучастниками похитили 4 млрд рублей, после чего деньги были выведены за рубеж.
Ранее News.ru писал, что Мосгорсуд отменил арест более €120 млн по делу Абызова.