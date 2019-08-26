https://static.news.ru/photo/14b1e93e-c8b3-11e9-ba20-fa163e074e61_660.jpg Михаил Абызов Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В отношении экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова возбудили новое уголовное дело. Его подозревают в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Об этом News.ru сообщил его адвокат Александр Аснис.

По версии следствия, Абызов, в нарушение запрета, наложенного на него как члена правительства России, в 2018 году лично и через доверенных лиц осуществлял предпринимательскую деятельность, — сказал он.

Аснис обратил внимание, что описанные в новом постановлении обстоятельства не относятся к событиям 2011–2014 годов, которые являются предметом первого уголовного дела о мошенничестве и создании преступного сообщества.

Аснис уточняет, что обвинение Абызову ещё не предъявлено и защита планирует обжаловать возбуждение уголовного дела.

ФСБ задержала Абызова 26 марта 2019 года. Ему инкриминируют создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, экс-министр с соучастниками похитили 4 млрд рублей, после чего деньги были выведены за рубеж.

Ранее News.ru писал, что Мосгорсуд отменил арест более €120 млн по делу Абызова.