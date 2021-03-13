«Просто слуги»: Пушков оценил призыв Зеленского к соратникам

https://static.news.ru/photo/5ecd9a8c-8440-11eb-9e48-96000091f725_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков оценил призыв украинского президента к депутатам от партии «Слуга народа» сплотиться по «принципиальным вопросам». Политик с иронией отметил, что глава государства сам по себе — личность беспринципная.

По словам сенатора, Зеленский, говоря о сплочении, имеет в виду поддержку «Слугой народа» любого его беспринципного поворота. Примером может служить обещание не трогать русский язык, которое украинский лидер тут же нарушил.

Был принцип — пытаться «завоевать умы и души» жителей Донбасса. Изменил этому «принципу», даже не попытавшись. <...> Был принцип: восстановить демократию после правления Порошенко. Но вместо этого Зеленский её остановил — даже то, что от неё ещё осталось, закрыв три телеканала. Был принцип — готовность встать на колени ради мира. Отменён: на колени предложено встать жителям ДНР/ЛНР, — аргументировал Пушков в своём Telegram-канале.

Требование, которое сейчас озвучил президент Украины к однопартийцам, превращает «слуг народа» в просто «слуг», считает российский политик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пропрезидентская партия «Слуга народа» будет просить президента Украины Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок, сообщил глава фракции политической силы в Верховной раде Давид Арахамия.