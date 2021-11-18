Кулеба опроверг информацию о переброске британских военных на Украину

Информация о возможной переброске на Украину военнослужащих из Великобритании пока является лишь публикацией в СМИ, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, слова которого приводит РИА Новости. Так политик прокомментировал материал газеты The Mirror о том, что около 600 британских спецназовцев будут переброшены на Украину из-за угрозы вторжения России.

Что касается публикации Mirror, то пока это только публикации, — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Газета The Mirror ранее сообщила, что британская оперативная группа численностью до 600 военнослужащих якобы готова к развёртыванию на Украине на случай «вторжения» России. Комментируя опубликованный материал, украинский политолог Богдан Петренко сообщил, что многие его соотечественники восприняли сообщение «с эйфорией». Однако, по его словам, официального подтверждения данных о переброске военного контингента не последовало, поэтому Украина сможет рассчитывать разве что на дипломатическую и техническую поддержку.

Кроме того, такого количества британского спецназа не хватит для успешного противостояния Москве, добавил эксперт, отметив, что сам он не верит в возможность подобного сценария.

Президент России Владимир Путин назвал публикации зарубежных СМИ, в которых выражалась обеспокоенность по поводу возможного вторжения РФ на территорию Украины, «алармистскими». Он добавил, что тревога в этих сообщениях явно преувеличена.