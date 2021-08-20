«Прощальная гастроль»: эксперты оценили переговоры Путина и Меркель

Встреча лидеров РФ и Германии Владимира Путина и Ангелы Меркель «зафиксировала» двустороннюю повестку для преемника немецкого канцлера. При этом никаких радикальных изменений в отношениях между двумя странами не предвидится. Кроме того, сама Меркель после сложения с себя полномочий едва ли останется в стороне от политики. Такое мнение высказали политологи в беседе с РИА Новости.

Ангела Меркель в последний раз совершает международные визиты в статусе канцлера Германии. В сентябре в стране пройдут выборы в бундестаг, она не собирается в них участвовать. Меркель занимала должность канцлера с 22 ноября 2005 года.

По мнению политолога Марата Баширова, после ухода Меркель с должности между странами останутся прагматичные отношения, какими они были и ранее.

Будут и разногласия по многим вопросам, как это сегодня было по Крыму или по ситуации с Навальным. Я думаю, что в итоге какие-то донастройки будут, но не принципиального характера, — сказал Баширов.

Эксперт считает, что Меркель ещё надолго останется в немецкой политике и будет выступать в роли «морального лидера» страны.

По мнению руководителя Экспертного совета ЭИСИ Глеба Кузнецова, новый канцлер будет двигаться в той повестке, которую для него заложила Меркель.

У Меркель был такой визит, скорее, действительно прощальный, а не прорывной. Обозначены старые проблемы, но при этом обозначено, что никто ссориться не собирается, собираются дальше продолжать работать, — сказал Кузнецов.

Политолог Алексей Мартынов убеждён, что встреча двух лидеров прошла в конструктивно-деловой обстановке и «прощальная гастроль фрау Меркель» зафиксировала двустороннюю повестку. Однако он также полагает, что после ухода с поста канцлера Меркель не останется в стороне от политической жизни.

Я не уверен, что она уйдёт спокойно на пенсию и будет помидоры выращивать. Конечно, она активный человек и знаковый политик для Европы. Думаю, её можно будет увидеть в другой роли, в каких-либо организациях, — сказал он.

Переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель прошли в Москве 20 августа и продолжались около трёх часов. Стороны обсудили отношения России и Германии, тему коронавирусной инфекции, а также ситуацию на юго-востоке Украины и минские договорённости.