Просьба вывести миротворцев из Приднестровья не нашла понимания в МИД РФ

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Причины, по которым в Кишинёве постоянно поднимают в информационном пространстве тему присутствия войск РФ в Приднестровье и возможного переформатирования миротворческой операции, непонятны, рассказала 1 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также посоветовала ознакомиться с положениями Соглашения о принципах мирного урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова.

Дипломат добавила, что российская Оперативная группа выполняет «абсолютно чёткие» цели, имеющие правовую основу. Например, военные охраняют склады с армейским имуществом, передаёт телеканал «Россия 24».

Когда люди идут к микрофону, желая чего-то добиться и вынося на повестку именно в публичное пространство некие темы, предполагается, что их невозможно решить. Либо что другая сторона не готова слышать партнёра. Поэтому зачем в публичное пространство вбрасывается эта тема — вот этот вопрос нужно задать молдавской стороне, — добавила Захарова.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал слова избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья. Он отметил, что Москва услышала заявление Санду о намерении наладить хорошие отношения с Россией. В связи с этим он рассчитывает, что новое руководство республики будет учитывать прежние договорённости.

Политик также предупредил о последствиях вывода миротворцев РФ. По словам Лаврова, военные решают задачи поддержания стабильности в регионе, а также охраняют склады боеприпасов в Колбасне. Прекращение контроля за ними грозит серьёзными инцидентами.

Ранее NEWS.ru писал, что Санду призвала вывести из Приднестровья Оперативную группу российских войск (ОГРВ) и заменить её наблюдателями из ОБСЕ. По её словам, в отношении присутствия в регионе военных из РФ договорённостей со стороны Молдавии никогда не было. Санду также отметила, что угроза вооружённого столкновения исчезла, поэтому миротворческую миссию можно превратить в гражданскую.

Конфликт в Приднестровье разгорелся в 1990 году. ПМР выступала против выхода из состава СССР. В марте 1992 года противостояние вступило в горячую фазу. В июле в регион вошли российские войска, с тех пор ситуация находится в «замороженном» состоянии.

Санду напомнила, что Кишинёв признал самопровозглашённую Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) полноценной стороной в переговорах, и назвала это решение ошибочным, поскольку властям не удалось продвинуться в вопросе реинтеграции территорий, несмотря на компромиссы.