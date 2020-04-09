Проректор РАНХиГС Георгий Идрисов стал помощником Мишустина

Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил своим помощником Георгия Идрисова. Распоряжение
Идрисов родился в 1984 году. В 2008-ом он окончил МФТИ и параллельно магистратуру Российской экономической школы. С 2018 года работал проректором в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ,
На сайте института говорится, что сфера профессиональных интересов Идрисова — макроэкономика, политика обменного курса, экономика государственного сектора.
Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ о назначении Владислава Федулова на пост заместителя главы Министерства экономического развития.
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