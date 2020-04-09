Проректор РАНХиГС Георгий Идрисов стал помощником Мишустина

https://static.news.ru/photo/98c121be-7a7d-11ea-a288-fa163e074e61_660.jpg Георгий Идрисов Фото: ranepa.ru

Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил своим помощником Георгия Идрисова. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Идрисов родился в 1984 году. В 2008-ом он окончил МФТИ и параллельно магистратуру Российской экономической школы. С 2018 года работал проректором в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, уточняет ТАСС.

На сайте института говорится, что сфера профессиональных интересов Идрисова — макроэкономика, политика обменного курса, экономика государственного сектора.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ о назначении Владислава Федулова на пост заместителя главы Министерства экономического развития.