«Проиграли сами себе»: Захарова о поражении США по «Северному потоку — 2»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила соглашение США и Германии по «Северному потоку — 2», отметив, что Вашингтон в борьбе против трубопровода проиграл сам себе. Об этом она заявила в эфире «Соловьёв Live» на YouTube.

Проект «Северный поток — 2» состоялся. И вот сейчас мы видим... Знаете, есть такое прекрасное стихотворение: «Зима недаром злится, прошла её пора. Весна в окно стучится и гонит со двора». Прошла пора этой попытки США не допустить реализации коммерческого проекта, — сказала Захарова.

Она считает, что в борьбе против российского проекта США приложили большие усилия в сфере дипломатии и пиара. При этом, добавила Захарова, «Северный поток — 2» выгоден одним, а вторые «просто ощущают колоссальную зависть, раздражение, что не могут по-честному конкурировать» с ним.

США тяжело принять эту реальность, они, возможно, чувствуют себя проигравшими, потерпевшими. Но если даже это так, то проиграли они сами себе, уверена она.

Это они возвели ставки на такую высоту. Это они заявили в качестве цели блокировку не их проекта. Это они придали этой истории такой медийный уровень, — подвела итог дипломат.

Ранее стало известно, что немцы скептически оценили соглашение США и Германии по газопроводу «Северный поток — 2». В своих комментариях многие из них возмутились большим количеством денег, которые Берлин снова будет вкладывать в Украину.