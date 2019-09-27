https://static.news.ru/photo/d703e95c-e121-11e9-93ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fkraft-ew/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Профсоюз журналистов раскритиковал выводы комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ, якобы увидевшей признаки «оправдания экстремизма» в работе издания Deutsche Welle, а также нападки российских парламентариев на другие иностранные СМИ.

Профсоюз журналистов выступает против создания препятствий работе иностранных СМИ, вещающих на русском языке. Мы полагаем, что начав проверку, комиссия решила «ответить» на аналогичное давление за рубежом и на освещение иностранными СМИ «московского дела», — говорится в заявлении Профсоюза журналистов .

У организации имеются вопросы к тому, как выявлялось «оправдание экстремизма» в материалах Deutsche Welle.

Также профсоюз напомнил, что он выступал против вмешательства иностранных компаний и правительств в работу СМИ, спонсируемых Москвой. В частности, предполагалось, что лишение RT аккредитации в Конгрессе США или закрытие аккаунта Ruptly на Facebook даст российским властям повод для «ответа».

Взаимные обвинения и вмешательства делают журналистов разменной монетой в политических спорах и ограничивают права граждан на поиск, получение и передачу информации, — сообщается в заявлении.

Как писал News.ru, ранее комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела России заявила, что обнаружила в действиях издания Deutsche Welle признаки оправдания экстремизма. Кроме этого, глава комиссии Василий Пискарёв заявил, что на рассмотрении находятся материалы Русской службы Би-би-си, «Настоящего времени», «Голоса Америки», «МБХ медиа» и «Медузы».