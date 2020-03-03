https://static.news.ru/photo/3f3963b8-5d59-11ea-8f63-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции поправку президента РФ, предусматривающую упоминание Бога в Основном законе.

Глава государства предложил на рассмотрение законодателей такую фразу: «Российская Федерация, [...] сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, [...] признаёт исторически сложившееся государственное единство».

Ранее член президентского Совета по правам человека Николай Сванидзе заявил, что такое изменение «выводит за скобки государства» неверующих людей. В свою очередь, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, председателя СПЧ Валерий Фадеев и многие другие одобряют такую поправку. Одобрительно относительно этого пункта высказался и муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

О необходимости внесения поправок в Конституцию 15 января заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. По его словам, хотя инициируемые изменения вносятся во второй раздел Основного закона, который для правок не требует созыва Конституционного собрания, предлагаемые поправки должны пройти «всенародное голосование». Поскольку такой процедуры ранее в российском законодательстве не существовало, её проработкой занялась ЦИК. Голосование назначено на 22 апреля. Этот день сделают выходным.

Законопроект о поправках будет принят, если его одобрят не менее двух третей депутатов Госдумы, три четверти и более членов Совета Федерации и две трети региональных парламентов. После этого документ должен подписать президент.

Ранее NEWS.ru писал о том, что внеплановые заседания заксобраний регионов России, на которых планируется утвердить поправки в Конституцию, назначили на 12 марта.