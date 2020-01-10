https://static.news.ru/photo/a8a1d5aa-3393-11ea-89b7-fa163e074e61_660.jpg«Ласточкино гнездо» Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Лев Клепацкий, профессор Дипломатической академии МИД России, объяснил, почему Москве нет смысла отвечать на очередную ноту Киева. Документ был направлен ввиду поездки президента РФ Владимира Путина в Крым.
Наша страна исходит из того, что этот факт (присоединение Крыма — NEWS.ru) свершился, и он не обсуждается. И попытка втянуть эту тему в более широкий переговорный процесс тоже не допускается. Ответная нота предполагает объяснения. Можно предположить, что в свое время был дан ответ — что это территория Российской Федерации, — сказал он в эфире радио Sputnik.
Президент России приехал в Крым 9 января, чтобы наблюдать за ходом совместных учений Черноморского и Северного флотов. Тренировка проводилась с запуском гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал», писал NEWS.ru.
Крым был присоединён к России на фоне антиправительственных протестов на Украине конца 2013 — начала 2014 года, которые закончились свержением президента Виктора Януковича. На территории полуострова был проведён референдум, подавляющее большинство жителей проголосовало за присоединение к РФ.