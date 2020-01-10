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Санкции против Ирана будут ужесточены в случае подтверждения версии о том, что украинский Boeing в Тегеране был сбит иранским комплексом противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом заявил российский военный эксперт, академик Алексей Арбатов. Разом изменится вся ситуация. Если сейчас в напряжённости ситуации все винят США (в гибели иранского генерала Касема Сулеймани. — NEWS.ru), то...