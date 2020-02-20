Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который разрешает сотрудникам службы государственной охраны применять оружие, силу и специальные средства.
Разработчиками проекта закона стали члены комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией, сообщает ТАСС.
Один из его разработчиков, глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн, заявил, что законопроект должен разъяснить для силовиков порядок применения таких методов.
Как ранее писал NEWS.ru, в Подмосковье прошли гонки Федеральной службы охраны (ФСО), которые определили лучших водителей, обслуживающих первых лиц государства.
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