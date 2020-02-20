https://static.news.ru/photo/fd05f054-53e6-11ea-bdc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: fso.gov.ru

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который разрешает сотрудникам службы государственной охраны применять оружие, силу и специальные средства.

Разработчиками проекта закона стали члены комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией, сообщает ТАСС.

Один из его разработчиков, глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн, заявил, что законопроект должен разъяснить для силовиков порядок применения таких методов.

Как ранее писал NEWS.ru, в Подмосковье прошли гонки Федеральной службы охраны (ФСО), которые определили лучших водителей, обслуживающих первых лиц государства.