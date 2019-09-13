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Смоленская облдума внесла в Госдуму законопроект о расширении действия особого порядка определения НДС при продаже организациями приобретённых у граждан автомобилей. Его предлагают распространить на те же действия с электронной и бытовой техникой.

Сейчас при реализации машины организацией НДС определяется исходя из разницы между ценой выкупа и продажи.

Кабмин поддержал инициативу. Перечень техники, на которую распространят особый порядок, будет утверждаться правительством, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что правительство предложило снизить до нулевой ставки НДС для ввозимых в Россию иностранных самолётов и вертолётов. Эта мера в перспективе может привести к снижению стоимости авиаперевозок в стране.