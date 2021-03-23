Проект об увеличение федеральной части партсписков принят в первом чтении

https://static.news.ru/photo/0d186036-8bda-11eb-a62f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение федеральной части партийных списков на выборах в нижнюю палату парламента. Документ был внесён на рассмотрение депутатами ЛДПР в 2019 году.

Федеральный список партий на выборах в Госдуму должен включать от 200 до 400 кандидатов. Он может быть разбит на федеральную и региональную части. В первую действующее законодательство разрешает включать не более 10 кандидатов.

Авторы проекта предлагают увеличить эту цифру вдвое. По их мнению, нововведение позволит партиям полнее представлять свои программы избирателям, а также будет способствовать повышению информированности граждан о позиции партии по тому или иному вопросу.

В думском комитете по контролю и регламенту отметили, что парламентарии поддерживают концепцию проекта, но ко второму чтению количество кандидатов в федеральной части может быть снижено с предлагаемых 20 до 15, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что политологи спрогнозировали итоги выборов в Госдуму, которые должны пройти в сентябре. По их мнению, в нижнюю палату парламента пройдут КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Единая Россия». Причём, последняя может получить более 300 мандатов.