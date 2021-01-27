Проект об индексации всех пенсий внесён на рассмотрение в Госдуму

https://static.news.ru/photo/94d89250-611b-11eb-9cfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Законопроект об индексации всех пенсий не ниже уровня инфляции поступил на рассмотрение в Госдуму. Об этом рассказал глава справороссов Сергей Миронов.

В наступившем году размер выплат для неработающих пенсионеров повысят на 6,1%, в 2022-м — на 5,9%, в 2023-м — на 5,6%. Законопроект же предполагает, что индексация не должна отставать от инфляции, сообщается на сайте «Справедливой России».

Это всё замечательно, но кто знает, какая будет инфляция? А вдруг инфляция будет 10%? — пояснил инициативу Миронов.

Как отмечают авторы документа, Конституция содержит норму об обязательной индексации пенсий не реже одного раза в год и не содержит ограничений по кругу лиц, в отношении которых она должна проводиться.

Инициатива касается страховых пенсий по старости, по инвалидности, потере кормильца, социальных пенсий, пенсий военнослужащих и членов их семей и участников Великой Отечественной войны.

Миронов отметил, что в обязательном порядке должна проводиться индексация пенсий работающих пенсионеров и тоже не реже раза в год. Политик назвал несправедливостью, что правительство не поднимало пенсии этой категории с 2015 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что юрист Любовь Шурыга перечислила два способа получения повышенной пенсии. По её словам, наиболее действенный способ получения высокой пенсии — это её самостоятельное формирование.