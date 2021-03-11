Продолжительность жизни снизилась в России

https://static.news.ru/photo/247e6c82-82b8-11eb-8c9d-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

Ожидаемая продолжительность жизни снизилась до 71,1 года в России. При этом в 2019 году она достигала 73,3 лет.

Цифры указаны в мартовской версии проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития до 2024 года и плановый период до 2030 года, пишет РБК. Также издание ссылается на собственные источники, подтвердившие данную информацию.

Согласно плану, в этом году ожидаемая продолжительность жизни россиян будет составлять 71,7 лет. В следующем она вырастет до 72,3 года. А в 2024 году её уровень составит 73,6 года.

Телеведущий и главврач московской больницы № 71 Александр Мясников ранее объяснил, почему мужчины умирают раньше женщин. По его словам, один из факторов, влияющих на продолжительность жизни, — вредные привычки. Также врач отметил, что мужчины бездумно едят, не думают о своём здоровье, а также рискуют жизнью, курят и пьют алкоголь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что говорить о новом повышении пенсионного возраста в России в условиях пандемии невозможно. Это было бы политическим самоубийством, считает известный экономист Евгений Гонтмахер.