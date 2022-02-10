Правозащитники попросили Путина наделить жильём бездомных

Группа активистов направила письмо президенту Владимиру Путину, в котором критикуется идея ввести процедуру регистрации бездомных. Правозащитники уверены, что это не решит проблему. Они предлагают вместо этого обеспечить жильём тех, кто имеет такое право, а также сделать невозможными схемы по отъёму недвижимости у граждан. Обращение на имя главы государства отправили Ирина Кузьмина и Юлия Аверина, которая входит в рабочую группу Госдумы по защите интересов граждан при реализации программы реновации. Текст документа есть в распоряжении NEWS.ru.

Не проблема, а следствие

Правозащитники называют свое объединение рабочей группой по защите жилья — в неформальном движении состоят сотни москвичей, лишившихся крыши над головой. Активисты выразили несогласие с поручением президента рассмотреть вопрос о регистрации бездомных, которое было дано правительству после встречи главы государства с представителями Совета по правам человека (СПЧ). Они считают, что государство должно обеспечить жилище каждому, кто имеет на него право.

Гражданам не нужны никакие «аусвайсы» обездомленных или присвоение, как мы считаем, «концлагерных» электронных номеров вместо заселения их в нормативное, гарантированное каждому гражданину жильё, на предоставления которого из бюджета выделялись и выделяются триллионные средства, — говорится в письме.

Поручение Владимир Путин дал после встречи с правозащитниками, входящими в Совет по правам человека (СПЧ). Тогда с инициативой о регистрации бездомных выступила Марина Ахмедова. Она обратила внимание, что лица без регистрации сталкиваются с проблемами при получении плановой медицинской помощи — система ОМС устроена так, что обратиться к врачам могут только граждане, зарегистрированные на «Госуслугах».

Мы точно знаем случаи, когда бездомных женщин с онкологией выписывали из больницы с кровотечением, просто затампонировав это кровотечение, со словами: «Обращайтесь по месту жительства». А куда им обращаться, если у них места жительства нет? — говорила Ахмедова.

Правительство по требованию президента к 1 мая представит предложения о совершенствовании механизма регистрации лиц без определённого места жительства, а также реализации ими прав на медобслуживание, пенсионное обеспечение и охрану здоровья.

Однако правозащитники из «рабочей группы» уверены, что посредством регистрации бездомных «коррумпированные чиновники пытаются освоить очередной бюджет». Реальным решением может быть только предоставление жилья. Кроме того, как указывают авторы письма, нужно заняться системной работой по выявлению преступных схем отъёма жилья у граждан.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Марина Ахмедова, отвечая на это, сказала NEWS.ru, что решение проблемы с регистрацией бездомных не означает отказ от решения других вопросов, в том числе с обманными схемами. Она признала, что бездомные могут не верить в позитивные намерения властей, потому что они «каждый день живут в жёстких условиях, сталкиваются с безразличием».

Мне кажется, их и не надо убеждать: когда это всё заработает, они начнут этим пользоваться и сами убедятся, — подчеркнула она.

Это касается каждого

Жительница Москвы Лидия, которая переехала в столицу из Грозного во время войны, рассказала NEWS.ru, что лишилась жилья в столице в середине 2000-х. Они с мужем арендовали комнату в общежитии фабрики, где работали с самого приезда в мегаполис, но производство закрылось. Супруги обратились в Департамент городского имущества, чтобы заключить договор социального найма, который был положен им по закону. Однако получить жильё им не удалось: власти не просто отказались сдавать комнату, но и подали на них в суд. Во время пандемии коронавируса в 2021 году Лидию и мужа выселили из комнаты. Супруги выиграли процесс во время кассации, до сих пор не могут легально жить в своей комнате.

Таких историй в Москве много, рассказывает Юлия Аверина. По её словам, сейчас есть сразу 17 категорий пострадавших от различных мошеннических действий и жильём и банальной коррупции чиновников. Лидия и её муж относятся к категории номер семь — обманутые жильцы служебного жилья, выселяемые из него. Самая известная категория — девятая — обманутые дольщики. Но есть и ещё 15 категорий пострадавших, которые, по словам самой Авериной, составляют примерно 15% населения страны.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Другие обширные категории пострадавших сталкиваются с проблемами, которые походи друг друг на друга. Речь идёт о жильцах аварийного жилья, бараков, балок и технических бочек, а также непригодных для проживания бывших общежитий. Семья Коротковых и их соседи входят в последнюю категорию. Они должны были получить жильё, которое улучшило бы условия, и даже получили все документы об этом. Однако само жильё они так и не получили, а летом 2021 года, на следующий день после 80-летия Любови Коротковой, их выселили, а двери в здание заварили. Сейчас они готовятся к слушанию дела в Верховном суде.

Это однозначно касается каждого. Когда к благополучным, образованным людям приходят на порог и начинают их выкидывать, а такие случаи мы фиксируем всё чаще, они открывают для себя, что такой беспредел существует. Они идут в суды, и когда Верховный суд говорит им: «Все свободны», у них в голове создаётся диссонанс, — рассказала Аверина.

В 2018 году телеканал «Дождь» (признан Мниюстом СМИ, выполняющим функции иностранного агента) публиковал материал о том, как московские власти продают на открытом рынке квартиры, которые построены за счёт бюджета и предназначены для очередников, в том числе многодетных семей и выпускников детдомов (категории 1 и 3 в списке Авериной). В том же репортаже говорилось о схеме, по которой из очереди на улучшение жилищных условий убирают жильцов общежитий: по документам признают каждый этаж здания отдельной квартирой, значительно увеличивая таким образом жилую площадь. Также, по данным «Дождя», город дарит квартиры в домах, построенных за счёт бюджета, судьям и прокурорам.

Не менее наболевшая тема — обман владельцев так называемыми «чёрными риэлторами» (категории 12, 13, 14, 15 и 16 в списке Авериной). В Интернете и СМИ масса историй о том, как мошенники оставляли людей без крыши над головой. Например, ситуация актёра Сергея Фролова. Его квартирой завладело «Международное кредитное бюро», потому что его мать взяла кредит под зало квартиры. Артисту пришлось жить в подъезде.

«Международное кредитное бюро» — одна из организаций, которые, как писал журналист «Медузы» (признана Минюстом СМИ, выполняющим функции иностранного агента) Иван Голунов, построили бизнес на отъёме жилья. Как выяснил расследователь, несколько микрофинансовых организаций выдавали кредиты под залог жилья, а потом выселяли людей при задержке даже на два дня.