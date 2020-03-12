В то время как Совет Федерации пытается сократить количество своих выездов в «опасную заграницу», а вице-спикер Госдумы Пётр Толстой добровольно перешёл на «удалённую работу» после командировки в Париж, депутат фракции ЛДПР Сергей Катасонов решил не бросать важные государственные дела из-за такого пустяка, как поездка во Францию, несмотря на все предостережения Роспотребнадзора и московской мэрии. В пресс-службе парламентария NEWS.ru пояснили, что «Сергей Михайлович был не в курсе всей этой ситуации». Где теперь проведёт ближайшие две недели незадачливый парламентарий и как во фракциях отслеживают нежелательные перемещения коллег — в материале NEWS.ru.

Отголоски коронавируса на этой неделе достигли Государственной думы. Причём угроза распространения этого коварного заболевания среди народных избранников исходила не от вице-спикера Госдумы Петра Толстого, который, рискуя собственным здоровьем, отстаивал интересы российских депутатов в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), а от члена фракции ЛДПР Сергея Катасонова, побывавшего в потенциально опасной Франции с нерабочим визитом.

Сергей Катасонов Евгений Биятов/РИА Новости

Выявили злоумышленника только на третий день его возвращения из-за рубежа. Причём сделал это не кто иной, как лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Я предлагаю наказать поучительно перед всей страной, принять постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Катасонова, чтобы вся страна знала, что мы, депутаты, не собираемся прикрывать тех, кто таким вот гнусным образом может быть источником настоящей эпидемии и в нашей стране, — заявил главный либерал-демократ с трибуны зала заседаний Госдумы.

Жириновский не исключил, что Катасонов заразил «десятки людей», и предложил забрать у него мандат с дальнейшим запретом участвовать в выборах.

В итоге спикер Госдумы Вячеслав Володин был менее категоричен и дал поручение аннулировать на две недели пропуск Катасонова, который теперь, по словам представителей пресс-службы депутата, будет находиться дома на карантине. Кроме того, он предложил изолировать от общества не только непутёвого парламентария, но и его помощников и депутатов, которые с ним контактировали.

Коллеги, во фракции с пониманием отнеситесь — вот тот ряд, где находился наш коллега, ряд выше и ниже — на карантин. Ну и, коллеги, те, кто общался, также на карантин, — распорядился спикер нижней палаты парламента.

Напомним, что «режим повышенной готовности» из-за коронавируса в Москве был введён 5 марта. Мэр города Сергей Собянин обязал всех граждан, прибывающих из государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, самоизолироваться дома и сообщить об этом на горячую линию.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Михайлович был не в курсе всей этой ситуации, потому что он улетел, когда этого не было и прилетел постфактум, когда это постановление (указ мэра Москвы. — NEWS.ru) появилось , - сообщили NEWS.ru в пресс-службе парламентария.

Более того, депутат Катасонов явно не следил и за соответствующими сообщениями СМИ: помимо трёхдневного пребывания на пленарных заседаниях, он добрался до самого святого — трибуны Госдумы, с которой буквально накануне глава государства Владимир Путин рассказывал парламентариям о своём отношении к «обнулению сроков» и досрочному роспуску нижней палаты парламента.

И только после того, как стало известно о недавнем вояже либерал-демократа, его коллеги по Думе стали с опаской выходить к микрофону, даже несмотря на то, что, по поручению Володина, поверхность трибуны была тщательно продезинфицирована. Впрочем, вопрос о том, как во фракциях намерены контролировать депутатов, которые нередко выезжают за рубеж, остался открытым.

В «Единой России» NEWS.ru поспешили заверить, что «все меры, которые были обозначены Государственной думой и озвучены Вячеславом Викторовичем Володиным на заседании, фракция считает применимыми к себе».

А вот в КПРФ NEWS.ru сообщили, что дополнительно контролировать депутатов не будут, так как невозможно никого заставить или подействовать на людей административными мерами.

Что касается Катасонова, то, в любом случае, это личная культура, уважение к себе и к окружающим. Поэтому, если есть требования определённые, то дисциплина любого человека должна отвечать этим требованиям. В нашей фракции есть серьёзная дисциплина и понимание этого вопроса. Кроме того, у нас никто не ездит за границу. Есть командировки, которые в данном случае ограничены и прекращены. Но если даже кто-то поедет по тем или иным причинам, то он выберет правильную линию поведения для своего дальнейшего пребывания в социуме. Александр Ющенко депутат Госдумы, член фракции КПРФ депутат Госдумы, член фракции КПРФ

В «Справедливой России» сообщили, что уже отреагировали на угрозу распространения коронавируса. В частности, по распоряжению руководителя центрального аппарата справороссов, те сотрудники, которые вернулись из отпуска или командировки, должны две недели находиться на карантине в домашних условиях.

Также председателем партии и руководителем фракции Сергеем Мироновым принято решение о двухнедельном карантине для депутатов фракции, вернувшихся из загранкомандировок, — сообщили в пресс-службе партии.

На угрозу уже отреагировали в Совете Федерации. Председатель комитета верхней палаты по международной политике Константин Косачев сообщил NEWS.ru, что сенаторы постарались свести к минимуму свои международные контакты и осваивают новые форматы взаимодействия с зарубежными коллегами.

Буквально накануне вечером, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. По последним данным, общее количество заражений им в мире превысило 124 тысячи человек в 118 странах.

Над текстом также работала Виктория Немис.