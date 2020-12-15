Признание уничтожения граждан СССР геноцидом обсудят на мировом уровне

https://static.news.ru/photo/91be5752-3f84-11eb-929d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Scherl/Global Look press

Процесс признания массового уничтожения населения республик СССР геноцидом со стороны нацистской Германии во время Второй мировой войны будет развиваться как внутри РФ, так и за её пределами, судебные акты в обобщённом виде станут предметом реагирования на международном уровне, рассказал глава управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на итоговом пленарном заседании Общественной палаты РФ.

Он отметил, что Москва вновь поднимает тему Нюрнбергских принципов, которые многие начали забывать.

Состоялись первые судебные акты, но последуют ещё, и в обобщённом виде это уже будет предметом для правового реагирования в мире, на международных площадках, таких как Организация Объединённых Наций, — заявил политик в ходе мероприятия. Оно транслировалось на сайте YouTube.

В октябре 2020 года Солецкий районный суд в Новгородской области впервые в российском судопроизводстве юридически признал геноцидом массовые убийства мирных жителей советских населённых пунктов нацистами. В частности, речь идёт о расправах над советскими гражданами в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году. В ходе заседания, видеотрансляция которого велась на сайте суда, начальник гражданско-правового отдела прокуратуры Новгородской области Виталий Новиков напомнил, что военные преступления не имеют срока давности, согласно уставу Нюрнбергского трибунала. По данным прокуратуры, в 1942 году нацистами была создана «тайлькоманда», в которую входили более 20 человек. Возглавляли её офицеры-немцы и австрийцы.

Организатором массовых убийств в этом районе считается немецкий генерал Курт Херцог. В 1947 году он был приговорён советским трибуналом к 25 годам лагерей, в 1948 году он скончался. При этом исполнители казней так и не были привлечены к ответственности.

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