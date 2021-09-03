Привет рыбакам: Захарова сравнила Украину с рыбой на сковородке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила Украину с рыбой, лежащей на сковородке и передающей привет рыбакам. Таким образом дипломат прокомментировала высказывание советника делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что страна снялась с «крючка» Минских соглашений.

«Вот это я удачно снялась с крючка. Прорвалась, огромное достижение», — подумала рыба, уютно устроившись на сковородке, и мысленно передала рыбакам привет, — написала Захарова в своём Telegram-канале.

В пятницу, 3 сентября, Алексей Арестович заявил, что Украина больше не держится на «крючке» Минских соглашений по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Представитель офиса украинского президента сделал своё заявление после визита Зеленского в США и его переговоров с американским коллегой Джо Байденом.

Весной министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что команда Владимира Зеленского «извивается как может», пытаясь перевернуть Минские соглашения, поэтому их никак нельзя «спускать с крючка».

Ранее Песков назвал «тревожным сигналом» разговоры Киева об изменении или отмене Минских соглашений.