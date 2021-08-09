Наследника британского престола принца Эндрю обвинили в изнасиловании

На британского принца Эндрю может вскоре подать в суд гражданка США Вирджиния Джуфре (Робертс). Она обвиняет наследника престола в изнасиловании. Об этом сообщил её адвокат Дэвид Бойс изданию Daily Mail.
Исковое заявление будет основано на том, что Робертс была фактически передана Эндрю американским бизнесменом Джеффри Эпштейном для совершения с ней полового акта, когда она была младше 18 лет.
Адвокат
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