Наследника британского престола принца Эндрю обвинили в изнасиловании

На британского принца Эндрю может вскоре подать в суд гражданка США Вирджиния Джуфре (Робертс). Она обвиняет наследника престола в изнасиловании. Об этом сообщил её адвокат Дэвид Бойс изданию Daily Mail.

Исковое заявление будет основано на том, что Робертс была фактически передана Эндрю американским бизнесменом Джеффри Эпштейном для совершения с ней полового акта, когда она была младше 18 лет.

Адвокат отметил , что сейчас женщина с мужем и тремя детьми живёт в Австралии. Пока она не определилась окончательно, будет ли подавать иск против герцога Йорского. Это можно сделать строго до 14 августа.

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