Цепочка кадровых решений: почему не назначен новый глава МЧС

После трагической гибели Евгения Зиничева у МЧС появился врио главы, который уже остаётся в этом статусе дольше всех в истории ведомства. Нового министра назначит президент Владимир Путин. Политологи, опрошенные NEWS.ru, считают, что отсрочка с назначением связана с подготовкой к смене руководства ряда силовых ведомств. Конфигурация может меняться в преддверии периода «транзита власти» — выборов главы государства 2024 года.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября. По официальной версии, он спасал сорвавшегося со скалы режиссёра Александра Мельника на озере Лама в районе заповедного плато Путорана. По неофициальной — это режиссёр спасал Зиничева. Как бы то ни было, погибли оба и с того дня в России нет министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Временно его обязанности исполняет Александр Чуприян. Однако пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщал, что президент пока не решил, кто станет новым министром.

До сих пор никаких инициатив со стороны президента озвучено не было, как только они будут сформулированы, мы сообщим об этом. Какие-то такие решения президента мы никогда не предвосхищаем, — говорил он журналистам 19 октября.

Александр Чуприян пребывает в статусе временно исполняющего обязанности уже почти два месяца. При этом предшественник Зиничева, Владимир Пучков, пробыл врио четыре дня, а предыдущий врио, Руслан Цаликов, — шесть дней.

Почему нет министра

MchsRussia/facebook.com

Политолог Павел Салин в разговоре с NEWS.ru обратил внимание, что должность главы МЧС хоть и не техническая, но и не стратегическая. В связи с этим задержка может быть связана как с грядущими масштабными перестановками в силовом блоке, так и просто с отсутствием хорошего кандидата на смену Евгению Зиничеву. Однако наиболее вероятным он считает именно первый сценарий — «должность приберегают, чтобы задействовать в длинной цепочке раскладов», которая связана с «транзитом».

То, что называют «транзитом», — он же будет проходить не одномоментно, к нему нужно подготовиться. Поэтому возможны перестановки в ближайшее время в силовом блоке на высшем уровне почти во всех силовых и околосиловых структурах. Это означает подготовку к новой конфигурации, — подчеркнул он.

Изменения политического ландшафта предсказывает и политолог, автор доклада «Политбюро 2.0» Евгений Минченко. По его информации, готовилась «целая цепочка кадровых решений», важной составляющей которой был перевод Зиничева в другое силовое ведомство. Однако из-за произошедшей трагедии «пришлось пересобирать весь пасьянс».

Насколько я знаю, на конец года планировалась серия масштабных перестановок в силовых структурах, но одним из ключевых игроков в этом плане был как раз Зиничев, — рассказал эксперт NEWS.ru.

О том, что Зиничева называли кандидатом на более высокие должности, сообщил и гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. При этом политолог Аббас Галямов в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что в вопросе назначения нового министра есть интрига, но вряд ли она имеет политический смысл. Вероятнее всего, это связано с престижем и борьбой разных групп влияния.

Кто возглавит МЧС

MchsRussia/facebook.com

О том, что на должность главы МЧС претендуют несколько кандидатов, говорит и Евгений Минченко. По его словам, своих людей предлагали команды как директора Росгвардии Виктора Золотова, так и министра обороны Сергея Шойгу.

Плюс была идея, на мой взгляд, не очень хорошая, о создании единого «суперведомства» — объединения Минобороны и МЧС. Насколько я знаю, у этой идеи очень большое количество противников, — рассказал он.

О слиянии этих министерств в день смерти Зиничева писала и политолог Татьяна Становая. Она подчёркивала, что если «суперведомство» всё же появится, то главным выгодоприобретателем станет Минобороны, то есть Сергей Шойгу.

В то же время отсрочка с назначением главы МЧС связана и с тем, что пост требует соответствующих навыков, поскольку работа напрямую связана с ответственностью за спасение жизней. Политолог Илья Гращенков отметил, что новый министр должен соответствовать по статусу ведомству, которое «по весу как Минобороны — с самолётами, с большим штатом людей, даже частично вооружённых». Он напомнил, что долгое время Шойгу занимал именно пост главы МЧС. А это значит, что и новый министр, скорее всего, войдёт в наиболее близкий круг президента.