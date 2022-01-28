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Принять нельзя отвергнуть
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Принять нельзя отвергнуть

Россия на грани разрыва отношений с США из-за игнорирования гарантий безопасности
13:39, 28 января 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Письменный ответ США на требования Москвы о гарантиях безопасности и первая реакция на них российских официальных лиц не расставили точки над i в споре о том, к чему идёт дело — к началу деэскалации или к полномасштабному противостоянию.

Если говорить о радикальном варианте развития событий, то одни понимают под ним новую большую войну на Украине, её возможную дезинтеграцию с непредсказуемыми последствиями для всех, другие — некий новый асимметричный ответ или ответы России на глухоту и невосприимчивость Запада к её ключевым требованиям, которые станут для Запада полной неожиданностью.

После чего спираль конфронтации станет раскручиваться с неудержимой скоростью, а все предыдущие дипломатические контакты и попытки укрепить расшатавшуюся окончательно систему международной безопасности превратятся в закручивание гаек с сорванной резьбой, которые пора отправить в мусорный бак.

После получения ответа американской стороны, который по её просьбе обнародован не был, есть уже комментарии пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Позволяя судить о сути американского ответа, не вдаваясь в детали, эти комментарии пока оставляют за скобками главный вопрос: а что же дальше?

Окончательный ответ на него даст только верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин. Последнее слово, как это и должно быть, останется за ним. Ведь совещательных голосов много, их может быть целый хор, но решающий голос — один. Как пояснил Дмитрий Песков, «потребуется какое-то время», чтобы проанализировать послание Вашингтона, «но с реакцией никто затягивать не будет».

Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир Путинkremlin.ru

Пока возникла пауза, пребывающие в напряжённом ожидании политики, дипломаты и эксперты по обе стороны баррикад нервно перебирают чётки различных вариантов, крутят кубик Рубика возможных сценариев разной цветовой комбинации.

Можно ли в этой ситуации моделировать будущее или хотя бы понять, в какой точке мы находимся на данный момент? При том, что всё только начинается и главные события впереди, промежуточные, но важные выводы можно сделать уже сегодня.

Уже совершенно определённо можно говорить, что главные требования Москвы — получение гарантий нерасширения НАТО, прежде всего за счёт Украины, и отвода сил Альянса на позиции 1997 года — выполнено точно не будет. Ни завтра, ни послезавтра, вообще никогда. Но при этом, пояснил Сергей Лавров, есть реакция, позволяющая рассчитывать на начало серьёзного разговора, хоть и «по второстепенным темам».

Что это значит? Представьте такую ситуацию: вы пришли в ресторан и заказали себе большой сочный бифштекс, который можете себе позволить, имеете на него полное право, давно вам его хочется, и вы готовы съесть его с большим аппетитом.

Но вышколенный официант с улыбкой, глядя вам в глаза, отвечает: «Сэр, к сожалению, бифштекс, который вы хотите, я вам принести не могу. Но у меня есть для вас другое интересное предложение — я вам принесу тарелку консервированной американской кукурузы, брюссельской цветной капусты в панировочных сухарях, пареной польской морковки, украшенной нашей фирменной экологически чистой петрушкой».

Ваши действия?

Вариант первый: выругавшись про себя, съесть то, что дают, убеждая себя, что это лучше, чем ничего. Не оставаться же голодным. Да, невкусно и без необходимых для организма белков, но ведь и не отрава. Надо быть реалистом, в этом заведении ничего другого бы и не предложили.

Вариант второй: встав из-за стола во весь свой богатырский рост, взять официанта за шиворот, сурово посмотреть ему в глаза, хорошенько его встряхнуть, чтобы мило не хамил уважаемому платёжеспособному посетителю, чтобы пришёл в чувство, и снова послать его на кухню за бифштексом. Можно ещё дать ему подзатыльник, чтобы пошевеливался.

И наконец, вариант третий: с гневным видом быстро покинуть ресторан, хлопнув дверью так, чтобы посыпалась штукатурка, и пойти в другое заведение с другими поварами, официантами, интерьером и меню и в будущем питаться там.

А в первый ресторан — больше ни ногой.

Почему же Россия никак не может получить от Запада то, чего так настойчиво и целеустремлённо добивается, приводя, казалось бы, железобетонные аргументы при каждом очередном историческом экскурсе в 1990-е годы, в которые много чего было сделано и не сделано, много дров наломано.

Принять нельзя отвергнутьMOD Russia/Global Look Press

Уже после получения ответов американской стороны Сергей Лавров снова проговорил вслух эту ситуацию, напомнив, что в 1999 году, а затем в 2010 году лидеры всех стран — участниц ОБСЕ, в которую входят 57 государств, включая США и их европейских союзников, подписались под документами, закрепляющими принцип неделимости безопасности.

«Этот принцип чётко сформулирован. В нём два главных взаимосвязанных подхода. Первый: признаётся право каждого государства свободно выбирать военные союзы. Второй: обязательство каждого государства не укреплять свою безопасность за счёт безопасности других. Иными словами — право выбора союзов чётко обусловлено необходимостью учитывать интересы безопасности любого другого государства ОБСЕ, в том числе России», — отметил Сергей Лавров.

Он обратил особое внимание на то, что одно — право свободного выбора военных союзов — ни в коем случае нельзя считать неограниченным правом. Это право выбора может быть реализовано только в том случае, если его реализация не создаёт угрозу для безопасности других. Так воспринимает договорённости 1999 и 2010 годов Москва.

Вашингтон и Брюссель с такой трактовкой не согласны. Когда начинается война интерпретаций документов, она заканчивается с приёмом одной из сторон политического решения, которое позволяет выйти к новому этапу и прекратить повтор ходов и хождение по замкнутому кругу.

После отрицательного, по большому счёту, ответа Запада, Москва оказалась на стратегической развилке, когда есть два сценария, каждый из которых имеет свои серьёзные издержки.

Принять нельзя отвергнутьMOD Russia/Global Look Press

Первый сценарий — не съесть бифштекс, но съесть западный вегетарианский гарнир, — означал бы начало стратегического отступления с неизбежными репутационными издержками, учитывая, что ещё вчера ни о каком отступлении не могло быть и речи. Но при этом удалось бы избежать полного разрыва всей системы отношений с Западом и сохранить каналы для диалога, открыть которые в последние месяцы удалось с огромным трудом и которые худо-бедно начали работать.

Второй сценарий — показать, что великие державы не блефуют и пойти на полный слом системы тех отношений с Западом, которая начала выстраиваться ещё накануне распада СССР и дожила до наших дней, неся на себе отпечаток деградации и морального износа, но при этом демонстрируя способность хоть как-то функционировать. Такая ломка повлекла бы за собой полное переформатирование российской внутренней и внешней политики, вызвала бы цунами санкций и многие другие последствия, но при этом стала бы логическим завершением того решительного курса, который был взят в последние месяцы. Лес рубят — щепки летят.

Остаётся подсчитать, сколько будет повалено леса, понять цену вопроса, чтобы принять последнее решение.

А на это нужно время. Семь раз отмерь, один отрежь.

Как видим, ни один из сценариев нельзя считать оптимальным. Увы, но предстоит выбор меньшего зла.

А пока он не сделан — принять нельзя отвергнуть.

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