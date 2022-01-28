Принять нельзя отвергнуть

Письменный ответ США на требования Москвы о гарантиях безопасности и первая реакция на них российских официальных лиц не расставили точки над i в споре о том, к чему идёт дело — к началу деэскалации или к полномасштабному противостоянию.

Если говорить о радикальном варианте развития событий, то одни понимают под ним новую большую войну на Украине, её возможную дезинтеграцию с непредсказуемыми последствиями для всех, другие — некий новый асимметричный ответ или ответы России на глухоту и невосприимчивость Запада к её ключевым требованиям, которые станут для Запада полной неожиданностью.

После чего спираль конфронтации станет раскручиваться с неудержимой скоростью, а все предыдущие дипломатические контакты и попытки укрепить расшатавшуюся окончательно систему международной безопасности превратятся в закручивание гаек с сорванной резьбой, которые пора отправить в мусорный бак.

После получения ответа американской стороны, который по её просьбе обнародован не был, есть уже комментарии пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Позволяя судить о сути американского ответа, не вдаваясь в детали, эти комментарии пока оставляют за скобками главный вопрос: а что же дальше?

Окончательный ответ на него даст только верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин. Последнее слово, как это и должно быть, останется за ним. Ведь совещательных голосов много, их может быть целый хор, но решающий голос — один. Как пояснил Дмитрий Песков, «потребуется какое-то время», чтобы проанализировать послание Вашингтона, «но с реакцией никто затягивать не будет».

Президент России Владимир Путин kremlin.ru

Пока возникла пауза, пребывающие в напряжённом ожидании политики, дипломаты и эксперты по обе стороны баррикад нервно перебирают чётки различных вариантов, крутят кубик Рубика возможных сценариев разной цветовой комбинации.

Можно ли в этой ситуации моделировать будущее или хотя бы понять, в какой точке мы находимся на данный момент? При том, что всё только начинается и главные события впереди, промежуточные, но важные выводы можно сделать уже сегодня.

Уже совершенно определённо можно говорить, что главные требования Москвы — получение гарантий нерасширения НАТО, прежде всего за счёт Украины, и отвода сил Альянса на позиции 1997 года — выполнено точно не будет. Ни завтра, ни послезавтра, вообще никогда. Но при этом, пояснил Сергей Лавров, есть реакция, позволяющая рассчитывать на начало серьёзного разговора, хоть и «по второстепенным темам».

Что это значит? Представьте такую ситуацию: вы пришли в ресторан и заказали себе большой сочный бифштекс, который можете себе позволить, имеете на него полное право, давно вам его хочется, и вы готовы съесть его с большим аппетитом.

Но вышколенный официант с улыбкой, глядя вам в глаза, отвечает: «Сэр, к сожалению, бифштекс, который вы хотите, я вам принести не могу. Но у меня есть для вас другое интересное предложение — я вам принесу тарелку консервированной американской кукурузы, брюссельской цветной капусты в панировочных сухарях, пареной польской морковки, украшенной нашей фирменной экологически чистой петрушкой».

Ваши действия?

Вариант первый: выругавшись про себя, съесть то, что дают, убеждая себя, что это лучше, чем ничего. Не оставаться же голодным. Да, невкусно и без необходимых для организма белков, но ведь и не отрава. Надо быть реалистом, в этом заведении ничего другого бы и не предложили.

Вариант второй: встав из-за стола во весь свой богатырский рост, взять официанта за шиворот, сурово посмотреть ему в глаза, хорошенько его встряхнуть, чтобы мило не хамил уважаемому платёжеспособному посетителю, чтобы пришёл в чувство, и снова послать его на кухню за бифштексом. Можно ещё дать ему подзатыльник, чтобы пошевеливался.

И наконец, вариант третий: с гневным видом быстро покинуть ресторан, хлопнув дверью так, чтобы посыпалась штукатурка, и пойти в другое заведение с другими поварами, официантами, интерьером и меню и в будущем питаться там.

А в первый ресторан — больше ни ногой.

Почему же Россия никак не может получить от Запада то, чего так настойчиво и целеустремлённо добивается, приводя, казалось бы, железобетонные аргументы при каждом очередном историческом экскурсе в 1990-е годы, в которые много чего было сделано и не сделано, много дров наломано.

MOD Russia/Global Look Press

Уже после получения ответов американской стороны Сергей Лавров снова проговорил вслух эту ситуацию, напомнив, что в 1999 году, а затем в 2010 году лидеры всех стран — участниц ОБСЕ, в которую входят 57 государств, включая США и их европейских союзников, подписались под документами, закрепляющими принцип неделимости безопасности.

«Этот принцип чётко сформулирован. В нём два главных взаимосвязанных подхода. Первый: признаётся право каждого государства свободно выбирать военные союзы. Второй: обязательство каждого государства не укреплять свою безопасность за счёт безопасности других. Иными словами — право выбора союзов чётко обусловлено необходимостью учитывать интересы безопасности любого другого государства ОБСЕ, в том числе России», — отметил Сергей Лавров.

Он обратил особое внимание на то, что одно — право свободного выбора военных союзов — ни в коем случае нельзя считать неограниченным правом. Это право выбора может быть реализовано только в том случае, если его реализация не создаёт угрозу для безопасности других. Так воспринимает договорённости 1999 и 2010 годов Москва.

Вашингтон и Брюссель с такой трактовкой не согласны. Когда начинается война интерпретаций документов, она заканчивается с приёмом одной из сторон политического решения, которое позволяет выйти к новому этапу и прекратить повтор ходов и хождение по замкнутому кругу.

После отрицательного, по большому счёту, ответа Запада, Москва оказалась на стратегической развилке, когда есть два сценария, каждый из которых имеет свои серьёзные издержки.

MOD Russia/Global Look Press

Первый сценарий — не съесть бифштекс, но съесть западный вегетарианский гарнир, — означал бы начало стратегического отступления с неизбежными репутационными издержками, учитывая, что ещё вчера ни о каком отступлении не могло быть и речи. Но при этом удалось бы избежать полного разрыва всей системы отношений с Западом и сохранить каналы для диалога, открыть которые в последние месяцы удалось с огромным трудом и которые худо-бедно начали работать.

Второй сценарий — показать, что великие державы не блефуют и пойти на полный слом системы тех отношений с Западом, которая начала выстраиваться ещё накануне распада СССР и дожила до наших дней, неся на себе отпечаток деградации и морального износа, но при этом демонстрируя способность хоть как-то функционировать. Такая ломка повлекла бы за собой полное переформатирование российской внутренней и внешней политики, вызвала бы цунами санкций и многие другие последствия, но при этом стала бы логическим завершением того решительного курса, который был взят в последние месяцы. Лес рубят — щепки летят.

Остаётся подсчитать, сколько будет повалено леса, понять цену вопроса, чтобы принять последнее решение.

А на это нужно время. Семь раз отмерь, один отрежь.

Как видим, ни один из сценариев нельзя считать оптимальным. Увы, но предстоит выбор меньшего зла.

А пока он не сделан — принять нельзя отвергнуть.