Принуждение к миру по-русски

И вот когда череда названных западными источниками дат начала войны на Украине стала напоминать игру в угадайку, президент России отдал приказ о проведении операции по нейтрализации военного потенциала соседней страны. По демилитаризации и денацификации Украины, которую у нас откровенно называли оккупированной страной. На западный манер такие действия элитных российских частей можно было бы назвать «принуждением к миру». По факту же сверхзадача такой операции — приведение Незалежной к нейтральному статусу, ликвидация нынешнего навязываемого Украине статуса страны-плацдарма для будущей атаки против России. Того самого «ножа у горла», о котором эмоционально высказался Владимир Путин.

Интересная деталь: разворачивающийся на наших глазах сценарий силовых действий очень напоминает обычные практики американских операций против стран третьего мира. Сначала высокоточным оружием наносятся удары по пунктам управления, мозговым армейским центрам, скоплению систем ПВО, военной инфраструктуре в целом. Затем в действие вступают авиация и наземные силы, потенциальные потери которых максимально минимизированы. За одним только исключением: российские ВВС и наземные сухопутные силы, прежде всего спецназ, не атакуют города и проводят лишь точечные действия по задержанию особо одиозных деятелей из заранее оговорённого списка лиц.

Что это за лица? Большого секрета в этом нет. Недаром и сам президент, и наши юристы постоянно повторяли, что нам известны имена ответственных и за сожжение людей в одесском Доме профсоюзов, и за физическое уничтожение сотен несогласных в Днепропетровске, Запорожье, Харькове. И конечно, за проведение кровавых карательных акций в Донбассе с перманентными многолетними обстрелами жилых кварталов Донецка и Луганска.

Рубикон перейдён, жребий брошен. Россия больше не могла и не хотела ждать, когда на наши города полетят ракеты, развёрнутые под Харьковом. Пока можно только гадать относительно конечных целей такой масштабной операции.

MOD Russia/Global Look Press

Формирование в Киеве или Харькове правительства национального согласия с участим разным политических украинских сил, за исключением запятнавших себя политикой фашисизации страны.

Проведение чего-то вроде нового Нюрнбергского трибунала над военными преступниками, фактически развязавшими геноцид против своего же народа, с обнародованием деталей, которые ужаснут мир, считающий себя цивилизованным и годами предпочитающий не замечать очевидного.

Изменятся ли геостратегические расклады и даже география современной Европы? Будет ли действительно сформирована автономная Новороссия в рамках Украины или все-таки появится новое независимое государство? Будут ли пробиты коридоры до фактически блокированного Приднестровья, которое также может изменить свой статус.

Наконец, предъявят ли Польша, Венгрия, Румыния свои претензии на спорные части украинской территории, присоединённые к ещё советской республике Сталиным. Будет ли международная конференция, которая установит новые более логичные границы Украины. Вопросов, как мы видим, много.

И что характерно. В последнее время лично президента обвиняли в том, что он в 2014 году проявил излишнюю нерешительность, отказавшись даже от присоединения к ДНР Мариуполя — важнейшего порта на Азовском море. Мол, тогда многое можно было изменить малой кровью, а теперь время безвозвратно упущено. Да, Москва предпочитала действовать логикой и уговорами, каждый раз апеллируя к западным партнёрам. Всё было бесполезно. Миру давали шанс, но безответно. И тогда был отдан приказ.