Прилетевший в Москву посол в США не стал говорить с прессой

https://static.news.ru/photo/65bc7e34-8a2c-11eb-af3d-96000091f725_660.jpg Анатолий Антонов Фото: rusembusa/facebook.com

Прилетевший в воскресенье, 21 марта, в Москву посол России в США Анатолий Антонов не стал общаться с журналистами. Сотрудников СМИ, ожидавших его в столичном Шереметьево, представитель дипломатической миссии оставил без комментариев.

Антонова вызвали в Москву для консультаций после того, как президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского лидера Владимира Путина «убийцей», и пообещал, что тот «заплатит» за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы. Вызывая Антонова для консультаций, в Москве подчеркнули заинтересованность в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном.

Посол прибыл примерно в 11:00 в столичный аэропорт. Он покинул воздушную гавань вне главного потока журналистов. Антонов вышел из аэропорта через зал официальных делегаций, затем сел в автомобиль, который ожидал его возле Шереметьево. На этой машине он и покинул территорию воздушной гавани. Таким образом Антонов оставил без внимания ожидавших его сотрудников прессы, желавших задать вопрос о судьбе российско-американских отношений, пишет РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, Владимир Путин, комментируя слова Джо Байдена в свой адрес, пожелал ему здоровья и предложил в ближайшее время провести диалог в прямом эфире. В ответ на это Байден заявил, что «в какой-то момент» поговорит с Путиным.