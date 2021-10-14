Прилепина лишили депутатского мандата

Государственная дума приняла решение о прекращении полномочий депутата от партии «Справедливая Россия — За правду» и её сопредседателя Захара Прилепина. Поводом стало заявление политика, который сам решил отказаться от мандата, передаёт ТАСС.

Считать досрочно прекращёнными полномочия депутата Государственной думы Прилепина Евгения Николаевича, — говорится в постановлении, принятом ГД.

Также мандата лишили единоросску Ольгу Баталину на основании её заявления. Политика ранее назначили первым заместителем министра труда и соцзащиты.

Пресс-секретарь Прилепина уже предупреждал, что политик не пойдёт в Госдуму и передаст мандат Дмитрию Кузнецову, который возглавлял Нижегородскую региональную группу СРЗП. По его словам, сопредседатель партии решил сосредоточиться на обучении в «школе губернаторов» и готов рассмотреть предложение стать исполняющим обязанности какого-либо региона, если такое поступит.

При этом СМИ со ссылкой на источник в окружении Прилепина писали, что политик нацелен на президентскую кампанию.