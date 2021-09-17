Прилепин допустил, что откажется от депутатского кресла в случае избрания

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепи заявил, что не хочет работать в качестве депутата. Однако окончательного решения, как поступить с мандатом в случае избрания, у него пока нет. Прилепин пока не принял никаких решений в отношении Госдумы и Нижегородской областной думы, где он также участвует в выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

Когда выборы закончатся, я, исходя из всех результатов, всё взвешу, — цитирует его агентство.

Прилепин отметил, что у него есть партия, в которой состоят 120 тысяч человек, и необходимо руководить «огромным количеством процессов», происходящих в ней. Он добавил, что стремится к максимальному представлению в Госдуме своей команды. По его словам, эти люди умеют работать с законами.

Ранее телеведущая Ксения Собчак заявила, что главная ошибка идущего в Думу Прилепина заключается в «дико скучном» преподнесении «левой повестки». По её мнению, такая консервативная подача, «по-комсомольски», не привлекает молодёжь. В ответ политик отметил, что молодые россияне хотят не только «тусить и слушать Моргенштерна», но и интересуются политикой.