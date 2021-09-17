Прилепин согласился пойти учиться в «школу губернаторов»

Захар Прилепин готов пройти программу развития кадрого резерва Высшей школы госуправления. Также эту программу именуют «школой губернаторов». О решении сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» сообщает РИА Новости.

Поступило предложение пройти обучение в школе губернаторов. С удовольствием и благодарностью я согласился, — заявил политик.

Он также пояснил, что на сегодняшний день никаких предложений по назначениям на соответствующий пост ему не поступало. Однако если бы это произошло, он предпочёл бы занять губернаторскую должность в Рязанской, Нижегородской и Липецкой областях, поскольку там прошо его детство и они ему «понятны».

Идеи, касающиеся экономики, культуры, патриотического воспитания и всех иных вещей, о которых я думаю, радею целую жизнь, они будут реализовываться вне зависимости от того, где я нахожусь, на любой из должностей, — сказал Прилепин.

Ранее Захар Прилепин заявил, что не хочет работать в качестве депутата. Однако окончательного решения, как поступить с мандатом в случае избрания, у него пока нет. Прилепин пока не принял никаких решений в отношении Госдумы и Нижегородской областной думы, где он также участвует в выборах.