«База для приёма гостей»: Прилепин о возможном назначении «дворца Путина»

https://static.news.ru/photo/098936c4-7024-11eb-977c-96000091f725_660.jpg Захар Прилепин Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Проблема оппозиции в России заключается в том, что её лидеры считают, что их главная цель и достижение — рассказать подросткам о «дворцах Путина». На самом деле — это хайп для неразумных детей.

Такое мнение выразил основатель и глава политической партии «За правду» Захар Прилепин. В преддверии парламентских выборов он дал большое интервью «Открытым медиа», где заявил , что расследование блогера Алексея Навального о так называемом путинском дворце считает «детским садом».

И вот сто миллионов человек посмотрели [расследование]. В моём представлении — это детский сад. 15 миллионов долларов вкачали в рекламу митингов. Вкачали люди, которые имеют подобные дворцы за пределами РФ, они разводят, манипулируют этими детьми несчастными, рассказывают, что этот дворец — это ужас, — считает политик.

По его мнению, реальная критика Кремля заключается в прописывании механизма избавления от «вульгарного капитализма», который в России так или иначе установлен с 1991-го года.

Когда его спросили о допустимом уровне богатства для власти, Прилепин ответил, что какие-то ограничения всё-таки должны быть. Политик отметил, что в такой большой стране, как Россия, это «не такая уж проблема».

Ну что, что он [Путин] может себе взять? Сказать: «Каспийское море теперь моё? Всё целиком, я буду в нём рыбу ловить!» Ну или если он построит три таких дворца. Ну будут стоять — да ради бога, — добавил Захар Прилепин.

Депутат считает, что истинное назначение этого дома, скорее всего, приём гостей. Он отметил, что президент был там, наверное, полтора раза.

Ну я даже плюс-минус примерно понимаю, где там проживает наш президент. Это не там, — подвёл итог политик.

Партия «За правду» Прилепина на своих первых выборах получила мандаты в региональных думах и право выдвигаться в Госдуму без сбора подписей.

Как ранее писал NEWS.ru, Прилепин выразил мнение, что президент России Владимир Путин уйдёт со своего поста уже в 2024 году.