Прилепин рассказал, когда Россия вернёт партнёрство с Украиной

https://static.news.ru/photo/5f4858ca-29ab-11eb-a041-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Писатель Захар Прилепин, известный также как участник боевых действий в Донбассе на стороне противников официальных украинских властей, считает, что Россия со временем вернёт Украину в круг тесных политических и экономических партнёров. Произойдёт это, по его мнению, в течение ближайших десяти лет.

Геополитические отношения он сравнил с любовным треугольником, где Россия воспринимается как бывшая жена, с которой не хочется иметь дело, а страны Запада — как красивая и длинноногая любовница, к которой стремятся бывшие союзные республики. Однако в итоге, по его словам, все опять вернутся к «экс-супруге».

Это произойдёт, когда наступит разочарование в «великой европейской и американской мечте».

Украину сейчас пять лет якобы кормит Европа и якобы спасает Америка. Ещё десять лет так будет, потом Украина скажет, что её плохо кормят и плохо спасают, — цитирует Прилепина MK.RU.

Пока же, отметил он, даже когда Россия пытается оказывать помощь, украинцы не проявляют соразмерной симпатии, даже те, кто уехал в РФ на заработки.

Тем не менее он не согласился с мнением, что «Украина потеряна навсегда» и что люди там зомбированы. Он назвал Одессу, Полтаву и Херсон среди тех городов, которые генетически, морально и исторически стоят близко к России.

Также писатель высказал убеждение, что украинский лидер Владимир Зеленский обманул надежды своих граждан, которые выбирали «президента мира и примирения». Оказалось, что он «пляшет на поводу у американцев».

Ранее, как писал NEWS.ru, Прилепин раскритиковал российских музыкантов, которые согласились участвовать в концерте в поддержку граждан Белоруссии, протестующих против президента Александра Лукашенко.