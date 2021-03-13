Прилепин рассказал, когда Донбасс войдёт в состав России

https://static.news.ru/photo/6a1a155a-8486-11eb-8c93-96000091f725_660.jpg Захар Прилепин Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

ДНР и ЛНР неизбежно войдут в состав России, это лишь вопрос времени, считает политик и писатель Захар Прилепин. Бывший боец считает, что это произойдёт, когда власти республик в Донбассе получат из Москвы соответствующий сигнал.

Власти ДНР и ЛНР ориентированы на Москву в принятии решения о присоединении к России, пояснил Прилепин. Основанием так думать является обращение главного редактора RT Маргариты Симоньян на форуме «Русский Донбасс» к российским властям с призывом включить регион в состав России.

Если бы Москва сказала бы: «Да, мы послали Маргариту, она сказала, и вы сейчас так будете делать». Они сказали бы: «Конечно. Мы ждали. Конечно, будем так делать», — сказал писатель в интервью «Украина.ру».

На днях официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий пояснил, почему Украина нарушает режим перемирия и обстреливает Донбасс. Причина всему — деньги, которые платят западные кураторы на поддержание украинской стратегии по самопровозглашённым республикам. И если не палить по мирному населению и ополченцам, денег просто не дадут и у властей и командования не будет возможности разворовать «халявные» доллары.

Ранее NEWS.ru сообщал, что западные кураторы приказали Зеленскому выйти из Минских соглашений, уверен декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков. Поэтому Киев может вполне развернуть военный сценарий на территории Донбасса в ближайшее время.