Прилепин раскрыл реакцию Путина на задержание бойцов ЧВК в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/c342b130-e0b4-11ea-8c16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Писатель Захар Прилепин рассказал, что президент РФ Владимир Путин, узнав о задержании российских бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Белоруссии, сразу созвал совещание.

По его словам, на нём присутствовали представители всех соответствующих служб, в том числе «люди с огромными звездами на погонах». Глава государства поинтересовался у собравшихся, знают ли они о произошедшем.

И вдруг выяснилось, что многие не знают. От слова вообще. Некоторые даже новости не успели прочитать. Другие прочитали, но не очень поняли. Он им говорит: «Как же так: я уже знаю, а вы ещё нет?» — поделился политик.

Только после этого последовали какие-то действия со стороны российских спецслужб.

Кроме того, публицист отметил, что белорусские спецназовцы во время задержания прыгали на россиян, в результате чего сотрудники ЧВК пострадали.

Рёбра кое-кому поломали. Хотя необходимости в этих прыжках не было ни малейшей. Видимо, приказ был работать пожёстче. Понимаете? Пожёстче велели поработать с теми людьми, о которых белорусские верхи точно знали, что они невиновны, — подытожил Прилепин в интервью «Свободной прессе».

29 июля в Белоруссии задержали группу из 33 россиян, которых идентифицировали как наёмников из ЧВК Вагнера. Власти Белоруссии посчитали, что мужчины прибыли для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. Российская сторона заявила, что задержанные ехали через республику транзитом в третью страну.

14 августа задержанные были возвращены в Россию. Были переданы 32 человека, ещё один задержанный, который имел российский и белорусский паспорта, остался на территории республики.

Позднее появилась информация, что на родине россиян не будут преследовать в уголовном или процессуальном порядке. Единственное неудобство, которое предстоит испытать вернувшимся гражданам, это двухнедельный карантин. После 14 дней в самоизоляции они разъедутся по домам. Белорусская сторона не выдвинула никаких требований перед выдачей задержанных, а сделала это «в рамках жеста доброй воли в соответствии с двусторонними документами о дружбе и добрососедстве», писал NEWS.ru.