Прилепин пошутил над слухами о слиянии с КПРФ

https://static.news.ru/photo/10d45d1a-a32c-11eb-bd0b-96000091f725_660.jpg Захар Прилепин Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Писатель Захар Прилепин поиронизировал над слухами о своих переговорах с КПРФ. Речь идёт о сообщениях в СМИ относительно переговоров, которые сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» якобы провёл с коммунистами.

По слухам, Прилепин даже собирался посетить съезд компартии в Москве. Однако политик не опроверг, но и не подтвердил это предположение.

Ну, само собой. Президент вчера выступил с левым посланием. Кто-то должен его реализовать. А то будет смешная картина. «Единая Россия» — партия миллионеров и рыночников — изо всех сил будет делать вид, что они самые левые. Красные банты не забудьте, — съязвил Прилепин в своём Telegram-канале.

@zakharprilepin

Захар Прилепин известен своими провокационными высказываниями и смелыми предположениями. На днях политик предложил запретить работу структур, которые реализуют в России проекты американского финансиста Джорджа Сороса. По его словам, структуры Сороса в России весьма разнообразны и их деятельность в сфере образования и просвещения нацелена на формирование взглядов у подростков и юношества.

Как сообщалось ранее, писатель Захар Прилепин считает, что военный конфликт в Донбассе отложен, потому что лидерам России, Франции и Германии это сейчас невыгодно. Присоединять Донбасс к России сейчас нет никакой необходимости, уверен политик.