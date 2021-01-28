Прилепин назвал страшные последствия присоединения Донбасса к России

https://static.news.ru/photo/56e0c2ca-6219-11eb-ae47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Политик и писатель Захар Прилепин назвал последствия, к которым приведёт решение России о присоединении Донбасса. Он уверен, что после этого в Киеве произойдёт переворот, в результате чего к власти придёт условный «Тарас Бульба».

Если РФ признает ДНР и ЛНР и введёт в состав России, то либеральная митингующая оппозиция на площадях нескольких российских городов будет выглядеть, как неразумное стадо отщепенцев, мешающее национальному празднику, — сообщил в Telegram Прилепин.

Он предположил, что после присоединения миллионы жителей Донбасса пройдут маршем по улицам Москвы, «затоптав» представителей оппозиции, в Киеве может начаться факельное шествие с лозунгом «Трамп, вернись!», а Байден попадёт в списки «Миротворца».

Недавно Росстат сообщил, что за 2020 год население России сократилось на полмиллиона. Прилепин полагает, что в случае присоединения Донбасса эти потери будут компенсированы. По его словам, российская армия выйдет на линию соприкосновения, после чего шестилетняя война в Донбассе прекратится. Всё, что знаменовало собой независимость Украины — добровольческие батальоны, блогеры, суверенитет — окажется «нулём», добавил политик.

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков выразил мнение, что тема принадлежности Крыма рано или поздно приведёт к прямой войне между Россией и Украиной. По его словам, власти Украины были бы нацелены против России даже в случае, если бы Крым не вернулся в состав РФ. Эксперт уверен, что на Украине попытаются сделать всё возможное, чтобы устроить «ад» для РФ.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно», писал NEWS.ru.