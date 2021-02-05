Прилепин назвал Путина «единственным истинным либералом» в Европе

https://static.news.ru/photo/dcc8ef2a-692b-11eb-a660-96000091f725_660.jpg Захар Прилепин Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин, учитывая всё происходящее, является, по сути, единственным либералом. И не только в РФ, но и во всей Европе. Такое мнение высказал писатель, журналист и политик Захар Прилепин.

Он подчеркнул, что мысли о либеральности Путина приходят, «глядя на всё происходящее». Какие именно события мирового или континентального масштаба привели литератора к такому выводу — неизвестно. Однако Прилепин считает президента единственным либералом в Европе.

Лжецы, параноики, фарисеи, припадочные и лихорадочные персонажи, жаждущие массовых репрессий, мести и казней — и вот этот улыбчивый, невозмутимый человек, смиряющий буйство черни и дурь элит, — написал автор романа «Обитель» в своём Telegram-канале.

По словам Прилепина, жаль, что Путин никому не рассказывает, что он думает о будущем — близком и далёком.

Как ранее передавал NEWS.ru, Захар Прилепин поддержал вывод из Уголовного кодекса ч. 1 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».