Прилепин назвал дату ухода Путина с поста президента России

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Президент России Владимир Путин уйдёт со своего поста уже в 2024 году. Такое мнение высказал писатель и бывший боец ДНР Захар Прилепин.

Путин без России не может. А Россия — конечно. Владимир Владимирович, я думаю, в 2024 году переедет в свои пенаты и будет смотреть на страну, на новых неповоротливых людей, которые пытаются приспособиться к штурвалу, — сказал он в интервью Тине Канделаки на YouTube-канале RTVI.

Прилепин добавил, что после присоединения Крыма к России Путин не сможет жить за границей даже после отставки. Он считает, что глава государства сделал максимум, чтобы он сам и вся госэлита стали невыездными.

Ранее французское издание L'Opinion обнародовало прогноз, когда завершится период правления президента России Владимира Путина. Обозреватель Фредерик Шарильон предложил два наиболее вероятных, по их мнению, сценария. Однако оба объединяет тезис о том, что политик будет оставаться «у руля» настолько долго, насколько это будет возможно.

Когда именно наступит финишная черта, предугадать оказалось сложно. Не исключено, что произойдёт это в максимально возможном благодаря принятым поправкам в Конституцию 2036 году. Многое будет зависеть от степени влияния Путина на мировую политику.

Предсказать, как будет меняться внешнеполитический курс Москвы, крайне сложно, признаёт редакция французского издания. Причина кроется в том, что президент России «слишком любит неожиданности».

Таким образом, согласно первому сценарию, Путин уйдёт лишь тогда, когда завершит свой предполагаемый геополитический проект, направленный на возрождение мощи России. Срок зависит от того, насколько успешными будут действия.

Второй вариант — по сути, пессимистический. Он предполагает наступление нового застоя в духе брежневских времён. Причины могут быть самыми разными. Немалую роль может оказать противостояние с Западом из-за присоединения Крыма и противостояния в энергетической сфере, писал NEWS.ru.