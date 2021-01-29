Прилепин анонсировал дальнейшее объединение партий на базе СР

https://static.news.ru/photo/5b5f48f0-62cb-11eb-a6e8-fa163e074e61_660.jpg Захар Прилепин Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Объединённая на базе «Справедливой России» партия в скором времени пополнится другими левыми силами. Об этом рассказал глава партии «За правду» Захар Прилепин.

Мы не будем это затягивать. Какое-то продолжение объединительных процессов произойдёт в течение весны и лета, — цитирует его РИА Новости.

Прилепин пояснил, что дружеские предложения новой партии охватывают практически всех представителей и сообщества, известные на лево-патриотическом фланге. С ними ведутся переговоры.

Подписание межпартийного манифеста об объединении «Справедливой России» с партиями «За правду» и «Патриоты России» состоялось 28 января. Лидер эсеров Сергей Миронов назвал это историческим событием. По его словам, оно даёт старт долгому, но «абсолютно позитивному» процессу объединения всех левых патриотических сил страны.

Как писал NEWS.ru, политолог Сергей Марков предположил, что целью объединения является стремление СР повысить свои шансы на получение представительства в Госдуме. Новые союзники справороссов также могут стремиться к этому.