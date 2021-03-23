«Оказался бабаем»: Пригожин разочаровался в «актёришке» Зеленском

https://static.news.ru/photo/0d2865f4-8bac-11eb-93ba-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что разочарован президентом Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, тот оказался «актёришкой» и «местечковой марионеткой», хотя поначалу российские актёры и деятели эстрады надеялись, что новый лидер сможет переломить ситуацию и снять запрет на въезд артистов из РФ на территорию республики.

Супруг певицы Валерии отметил, что прежде считал Зеленского образованным и умным человеком, памятуя о том, что тот в своё время был частым гостем в России: будучи актёром, снимался в кино, а до этого участвовал в КВН. Многие российские звёзды знают его лично и до президентских выборов на Украине поддерживали с коллегой по творческому цеху связь.

Однако с приходом Зеленского к власти ничего не изменилось. Более того, через три года после открытия Крымского моста украинские власти решили наказать российских артистов, которые выступали на полуострове, и завели уголовные дела «за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с неё с целью причинения вреда интересам государства». В чёрный список были включены более двух десятков человек.

Это стало финальным штрихом к репутации Зеленского в российской творческой среде, подчеркнул Пригожин.

Оказался бабаем! А Валерия в Крым как ездила, так и будет ездить. Артисты выступают для народа, и никто не может запретить им передвигаться по миру, — цитирует Пригожина KP.RU.

Продюсер с сожалением констатировал, что от Зеленского исходит агрессия и что он всё время пытается что-то кому-то доказать.

Пригожин добавил, что в Крыму живут люди с российскими паспортами, решившие стать россиянами путём всенародного голосования. В такой ситуации украинским властям остаётся разве что «против всех крымчан дела заводить». Действия Киева он назвал преступлением против человечества и фашизмом. Однако, выразил уверенность продюсер, «придёт время — и эту власть также осудят».

Ранее NEWS.ru писал, что Генпрокуратура Украины сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении российских артистов, выступавших на торжественной церемонии открытия Крымского моста в 2018 году.