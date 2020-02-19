https://static.news.ru/photo/fbb61f8c-5894-11ea-9733-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин и Валерия Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал критическое высказывание депутата Государственной думы Натальи Поклонской о том, что артистам не место в парламенте. По его мнению, право заниматься политикой есть у каждого человека, который добился в своей жизни значительных результатов.

Реакцию политика он назвал удивительной.

У нас такое странное отношение к желанию артистов, и не только, которые выбирают себе какой-то путь. Они сразу подпадают под какую-то жёсткую критику, причём от тех представителей, кто в принципе пока ещё никакой пользы не принёс, — цитирует Пригожина «Ридус».

Он выразил уверенность, что если бы таких людей, как певица Валерия, в органах власти было больше, то это «было бы намного полезнее и для страны, и для всех нас однозначно». У артистов, подчеркнул он, «есть опыт достижения поставленных задач и целей». Помимо этого, они «сумели снискать уважение у общества и получить кредит доверия со стороны широких масс».

Как писал NEWS.ru, в последнее время звёзды шоу-бизнеса всё чаще стали идти в политику. Так, в Партию Роста с дальним «прицелом» на Госдуму вступил эпатажный певец и музыкант Сергей Шнуров. Вскоре после этого о намерении создать собственное политическое движение объявила и его коллега по сцене Валерия. Про предложения, связанные с политической карьерой, рассказал и певец Сергей Жуков.

Однако Поклонская заявила, что звёздам отечественного шоу-бизнеса не следует вмешиваться в политику и что они должны заниматься своими делами. Парламентарий предположила, что если артисты не перестанут так активно выходить за рамки сцены, то шоу «Голубой огонёк» придётся снимать в Госдуме.